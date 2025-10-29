Nova studija sugerira da ChatGPT bolje odgovara kad mu se korisnici obraćaju neuljudno, no istraživači upozoravaju da bi takva praksa mogla imati neželjene posljedice

Zanimljivo otkriće dolazi iz nove studije objavljene na arXivu; naime, čini se da grublji ton korisnika može poboljšati točnost odgovora koje daje umjetna inteligencija. Istraživači Penn Statea su testirali ChatGPT-4o, kako bi provjerili reagira li različito na razine pristojnosti u komunikaciji.

Tijekom pokusa AI je odgovarao na 50 pitanja s višestrukim izborom iz matematike, povijesti i znanosti. Svako pitanje bilo je formulirano u pet varijanti, od vrlo pristojne do vrlo grube, i unosilo se više puta kako bi se provjerila konzistentnost rezultata. Rezultati su pokazali da grublje formulacije dovode do većeg broja točnih odgovora.

Rezultati testa

Točnost odgovora kretala se od 80,8 % za vrlo pristojne upite do 84,8 % za vrlo nepristojne. Točnost rasla sa svakim korakom udaljavanja od najpristojnijeg tona. Pristojni odgovori imali su stopu točnosti od 81,4 %, zatim 82,2 % za neutralne i 82,8 % za nepristojne.

Točnost odgovora kretala se od 80,8 % za vrlo pristojne upite do 84,8 % za one vrlo nepristojne frimufilms

Vrlo pristojne upute započeli bi s: "Mogu li zatražiti vašu pomoć s ovim pitanjem?" ili "Biste li bili tako ljubazni i riješili sljedeći zadatak?" Na vrlo nepristojnom kraju spektra, tim bi koristio izraze poput "Hej, dragi moj, shvati ovo" ili "Znam da nisi pametan, ali pokušaj ovo".

Nepoznat razlog

Istraživači pretpostavljaju da oštriji ton može potaknuti model na odlučnije i sigurnije odgovore, no razlog im nije jasan. Ovaj fenomen ne znači da bi korisnici trebali koristiti uvredljiv ili toksičan jezik; takva komunikacija, kažu, može proširiti negativne komunikacijske obrasce.

Studija, iako još nerecenzirana, pokazuje koliko su veliki jezični modeli i dalje osjetljivi na stil i ton promptova. To otvara novo pitanje: koliko je AI zapravo objektivan sustav, a koliko samo zrcalo ljudskog jezika i ponašanja.