Astronauti treniraju za povratak na Mjesec, letjelica se testira, pridružuju im se i roboti

Pripreme misije programa Artemisa su u punom tijeku. Za buduće misije, u okviru projekta Legged Autonomous Surface Science in Analog Environments (LASSIE) treniraju se četveronožni roboti koji „glume“ Transformere

Glavni cilj programa Artemis američke svemirska agencija NASA je vratiti ljude na Mjesec, ovaj put s planom istraživanje južnog pola. Program je planiran u fazama. Prvi dio, testni let bez posade, već je obavljen, a u rujnu iduće godine slijedi Artemis II.

Misijom Artemis II četiri će astronauta poletjeti u svemirskoj letjelici Orion na probni let oko Mjeseca i povratak na Zemlju. Ovo će biti prvi let s posadom unutar programa Artemis, s glavnim ciljem istraživanja kako funkcionira Orion prije buduće misije. Posada je već izabrana i trenira. Let oko Mjeseca će trajati osam dana.

Testiranje Oriona

Prije nego što se letjelica Orion lansira na vrhu moćne rakete SLS (Space Launch System) inženjerski timovi iz NASA-inog Kennedy Space Centera na Floridi provode mnoga testiranja unutar tlačne komore smještene u velikoj dvorani zgrade Neil A. Armstrong za operacije i kontrolu (O&C). Testiranja su započela desetog travnja i uključuju provjeru elektromagnetskih smetnji i ispravnog funkcioniranja svih sustava tijekom misije.

Artemis II Orion

Roboti za buduće misije

Inženjeri NASA-e i znanstvenici s raznih američkih sveučilišta treniraju četveronožne robote s imenom "Spirit" za autonomnu navigaciju na zahtjevnom terenu punom kratera i pijeska, oštrog kamenja, u okviru projekta Legged Autonomous Surface Science in Analog Environments (LASSIE). Znakovito je ime projekta Lassie, jer se vjerojatno nadaju da će se vozila jednog dana vratiti kući. Projekt okuplja multidisciplinarni tim inženjera i znanstvenika iz NASA-e, sveučilišta Texas A&M, Tehnološkog instituta Georgia, Državnog sveučilišta Oregon, Sveučilišta Temple i Sveučilišta Pennsylvania. Projekt je financiran s dva milijuna dolara.

Transformeri

U budućnosti bi se skupina ovih ili sličnih robota mogla rasporediti na Mjesec. Osim što bi samostalno funkcionirali, stvorila bi se među njima mreža pa bi si snimali i razmjenjivali informacije o lokalnim opasnostima i crtali karte rizika kretanja. Čak se budu međusobno pomagali i spašavali ako zaglave. Zanimljiv dio ovog testiranja, kako navode znanstvenici, jeste sposobnost robota da se transformiraju u korisne strukture poput mostova ili piramida, što pomalo podsjeća na filmove o Transformerima.

Spirit je već testiran na raznim terenima, od kalifornijskih pješčanih plaža do snježnih i stjenovitih obronaka Mount Hooda u Oregonu. Tim LASSIE planira provoditi dodatna testiranja robota u Nacionalnom parku White Sands u Novom Meksiku.