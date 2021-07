Bilježili moždane valove i izmjerili razinu kibernetičke bolesti kod korisnika VR-a

Ako vam je nakon posjeta virtualnim svjetovima ikad bilo mučno ili ste se osjetili dezorijentirano, onda ste jedan od mnogih koji znaju što je to kibernetička bolest (cybersickness). Intenzitet virtualne stvarnosti (VR), bez obzira na to stojite li na rubu vodopada u Yosemiteu ili sudjelujete u tenkovskoj bitki s prijateljima izaziva nelagodne simptome u 30 do čak 80% slučajeva.

Bolest kretanja u virtualnom okruženju

Istraživači sa Sveučilišta Maryland prihvatili su se pionirskog pothvata i prvi zabilježili moždane aktivnosti korisnika VR-a koristeći elektroencefalografiju (EEG) kako bi bolje razumjeli kibernetičke bolesti i poradili na rješenjima problema. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Virtual Reality.

Kadar iz eksperimenta kojem su bili podvrgnuti sudionici ispitivanja

Pojam kibernetičke bolesti potječe od bolesti kretanja, ali umjesto fizičkog kretanja ovdje percepcija kretanja u virtualnom okruženju pokreće tjelesne simptome poput mučnine i dezorijentacije. Iako postoji nekoliko teorija o tome zašto se to događa, nedostatak sustavnog, kvantificiranog načina proučavanja kibernetičke bolesti kočio je napredak koji bi mogao pomoći da VR bude dostupan široj populaciji.

Simptomi koje osjećaju korisnici virtualne stvarnosti

Uspostavili koleralaciju

Istraživači Eric Krokos i Amitabh Varshney među prvima su EEG, uređaj koji bilježi aktivnost mozga putem senzora na vlasištu, koristili za mjerenje i kvantificiranje kibernetičke bolesti kod korisnika VR-a. Uspjeli su uspostaviti korelaciju između zabilježene moždane aktivnosti i simptoma koje su prijavili sami sudionici eksperimenta.

Eric Krokos i Amitabh Varshney

"Uspostavljanje jake korelacije između kibernetičke bolesti i EEG-om izmjerene moždane aktivnosti prvi je korak k interaktivnom karakteriziranju i ublažavanju kibernetičke bolesti i poboljšanju VR iskustva za sve", objašnjava Varshney.

EEG slušalice široko su korištene za mjerenje bolesti kretanja, ali prethodno istraživanje o kibernetičkoj bolesti oslanjalo se na sjećanje korisnika koji su se trebali točno prisjetiti svojih simptoma putem upitnika. No na taj je način teško procijeniti koji to pokreti ili faktori virtualnog okruženja utječu na korisnike.

Pouzdani alati za mjerenje

Uz to, ne pate svi ljudi od istih tjelesnih simptoma, a uostalom, kibernetička bolest možda i nije jedini uzrok tih simptoma. Bez pouzdanih alata za mjerenje i interaktivne kvantifikacije teško je razumjeti kibernetičku bolest i pronaći način za njeno ublažavanje, kaže Varshney, vodeći istraživač uronjenih tehnologija (immersive technologies) i jedan od voditelja Maryland Blended Reality Centra.

Na glave ispitanika bilo je pričvršćeno 14 EEG elektroda

Za UMD studiju sudionici su bili opremljeni i VR slušalicama i EEG uređajem za snimanje, a zatim su virtualno istražili futurističke svemirske tehnologije. Simulacija je uključivala strmoglava propadanja i vrtoglave zaokrete, dizajnirane da izazovu umjereni stupanj kibernetičke bolesti.

Sudionici su i sami svoju razinu nelagode označili pomoću joysticka u realnom vremenu. To je pomoglo istraživačima da jasno utvrde povezanost virtualnih prizora s pojačanim simptomima kibernetičke bolesti. Istraživanje su podržali američka Nacionalna zaklada za znanost, MPowering State Initiative savezne države Maryland i Centar izvrsnosti NVIDIA CUDA.