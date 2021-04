Kako će izgledati avioni s kojima ćemo letjeti za trideset godina?

Tijekom travnja i svibnja bit će otvoren javni natječaj "Future-Scaping Our Skies" koji je pokrenula NASA, u sklopu svojeg projekta Convergent Aeronautics Solutions, pokrenutoga još 2016. godine. Misija projekta, ali i ovog aktualnog natječaja, jest poticati brzi napredak industrije zrakoplovstva i poteknuti inovacije u tom području. U sklopu natječaja NASA će najboljima dodijeliti ukupno 21.000 američkih dolara nagrade najboljima, a to će biti oni koji će im poslati svoje viđenje budućnosti avijacije – i pritom prikupiti najviše bodova od stručnog ocjenjivačkog žirija.

Je li ovo budućnost avijacije?

Glavni je cilj ovog natječaja dobiti uvid pojedinaca o tome što oni misle o budućnosti zrakoplovne industrije. Zadatak je predvidjeti kako će društvene, tehnološke, ekološke, ekonomske, regulatorne i političke promjene u narednih 30 godina oblikovati svijet avijacije, te kakve će posljedice njegova promjena imati na sve povezane industrije. Traže se odgovori na brojna pitanja koja mogu biti vezana uz umjetnost, politiku, ekonomiju, strojarstvo, igre, inovacije, matematiku, nove tehnologije, turizam i sve ostale grane gospodarstva.

Ili možda ovo?

Pred sudionike koji se misle prijaviti i NASA-i ponuditi svoje viđenje budućeg razvoja avijacije stavljen je izazov – napišite kako i zašto mislite da će se zrakoplovstvo razvijati u naredna tri desetljeća, detaljno opišite scenarije koje predviđate, te analizirajte njihov utjecaj na avijaciju i druga područja, kao i tehnološke preduvjete koji moraju biti zadovoljeni da bi se scenarij ostvario.

Ili ipak ovako nešto?

Najboljem sudioniku pripast će nagrada od 7.500 dolara, a iznosima od 500 do 5.000 dolara bit će nagrađeno još osmero onih koji prijave svoje radove, a budu među najbolje ocijenjenima. Nažalost po naše čitatelje, ovaj je natječaj otvoren samo za rezidente SAD-a, no ipak sve detalje i zahtjeve možete pronaći na službenim stranicama. Prijave se primaju do 1. lipnja, a pobjednici će biti proglašeni 28. srpnja.