Pravi ritam glazbe pojačava stimulaciju mozga

Glazba nije samo zabava; ona duboko oblikuje naše moždane aktivnosti. Neuroznanstvenici Stanfordovog Instituta Wu Tsai otkrili su da ritam značajno pojačava učinkovitost transkranijalne magnetske stimulacije (TMS), tehnike kojom se istražuje i liječi niz neuropsihijatrijskih poremećaja, uključujući depresiju.

Eksperiment bi mogao dovesti do svojevrsne personalizirane medicine gdje bi se različite pjesme i ritmovi mogli prilagoditi pojedinačnim pacijentima Jessica Ross i sur.

Istraživači su pratili moždane valove u motoričkom korteksu dok su dobrovoljci slušali pjesme različitog tempa. Utvrdili su da moždani valovi padaju oko 200 milisekundi prije dominantnog otkucaja, trenutka kad je mozak najspremniji za pokret. Kad se TMS impulsi tempiraju upravo tada, učinak stimulacije raste za čak 77 posto. Čak je i pomak impulsa prije samog ritma povećao učinak za 37 posto, primijetili su istraživači.

Individualni tretmani glazbom

Ovo otkriće, predstavljeno u časopisu Human Brain Mapping, otvara nova vrata kliničkoj primjeni TMS-a, koji je već pokazao potencijal u terapiji depresije i opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Ako bi se glazbom moglo sinkronizirati i dublje moždane regije, poput prefrontalnog korteksa, tretmani bi mogli postati učinkovitiji i individualno prilagođeni.

Dobrovoljci su nosili EEG kape kako bi istraživači mogli pratiti moždane valove u motornom korteksu. Zatim su im puštali pjesme "Music" Leele James, "Outa-Space" Billyja Prestona i "Baby It's You" JoJoa Andrew Broadhead

Ideja da možemo manipulirati moždanim stanjem kako bismo poboljšali ishode liječenja iznimno je uzbudljiva, kažu istraživači. TMS bi se, kažu, mogao povezati s personaliziranom "glazbenom terapijom", gdje bi prava pjesma činila razliku između prosječnog i izvrsnog učinka liječenja.