Previše vremena ispred ekrana izaziva poremećaj binokularnog vida, a to nije jedini problem

Prema istraživačima sa Sveučilišta Anglia Ruskin (ARU), u pandemiji Covida-19 drastično je poraslo vrijeme korištenja ekrana i digitalnih uređaja među djecom i adolescentima diljem svijeta. To veliko povećanje dovodi do dugoročnih zdravstvenih posljedica, o čemu su istraživači izvjestili u časopisu Journal of School Health.

Studije upozoravaju

Mnogi učenici već dvije godine intenzivno koriste računala i tablete za učenje, što znači mnogo više vremena na internetu svaki dan. Različite manje studije diljem svijeta dokumentirale su ovo povećanje vremena adolescenata pred ekranom.

Istraživači javljaju o zabrinjavajućim trendovima među adolescentima i malom djecom koja previše vremena provode pred ekranima

Kanadska studija izvještava da 89 posto roditelja priznaje da njihova djeca u ekrane gledaju puno više od dva sata dnevno, koliko su pod normalno propisale tamošnje zdravstvene vlasti.

Čileanska studija pokazala je pak da se vrijeme ispred ekrana među predškolskom djecom gotovo udvostručilo na više od tri sata dnevno. Tuniski znanstvenici izvještavaju o 111 posto povećanja ukupnog vremena pred ekranom među lokalnom djecom u dobi od pet do 12 godina.

Potencijalni rizici

"Trebamo biti svjestan potencijalnih rizika za dječje oko i opće zdravlje. Bitno je da se uređaji koriste na odgovarajući način i da se potiču druge aktivnosti poput igranja na otvorenom", upozorava Shahina Pardhan, direktorica Odjela za istraživanje vida i oka na ARU-u.

Specifični problemi, povezani s povećanim vremenom pred ekranom, su nestabilan "binokularni vid" (sposobnost da se oba oka adekvatno koriste za stvaranje vizualne slike), nekorigirana pogreška refrakcije, suhe oči i naprezanje očiju.

Uobičajilo se da djeca koriste više digitalnih uređaja odjednom

Prikupljeni podaci također pokazuju kako se uobičajilo da djeca koriste više digitalnih uređaja odjednom. Na primjer, istovremeno prate društvene mreže na pametnom telefonu i gledaju Netflix ili YouTube na drugom uređaju. Rezultati otkrivaju da se zbog stalne prilagodbe različitim ekranima oči naprežu 22 posto više.

Niz problema

Uz problema s očima, više vremena ispred ekrana uzrokuje probleme s vratom i ramenima, ali i prejedanjem i pretilošću.

Pogrbljenost, zgrčene šake, sljepoća, niži rast, smanjeni mozak..., sve su to očekivane posljedice pretjeranog sjedenja uz ekrane, upozoravaju stručnjaci

"Imali smo veliku sreću što su djeca mogla upotrijebiti tehnologiju da uhvate priključak s nastavnim programima tijekom pandemije. Međutim, moramo biti svjesni rizika za njihovo fizičko zdravlje kao rezultat ovog povećanog vremena provedenog ispred ekrana", zaključuju istraživači.