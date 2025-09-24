Xiaomi ima i nove tablete i televizore: REDMI Pad 2 Seriju i TV S Pro Mini Led Seriju 2026

Kupci u Hrvatskoj koji odaberu REDMI Pad 2 Pro od 16. listopada do 16. studenoga dobivaju na poklon REDMI Smart Pen, a uz REDMI Pad 2 Pro 5G kod teleoperatera, od 23. listopada do kraja godine, poklanja se tipkovnica...

Dragan Petric srijeda, 24. rujna 2025. u 15:30

Xiaomi je danas u Münchenu predstavio REDMI Pad 2 Pro Seriju i Xiaomi TV S Pro Mini LED Seriju 2026, dva nova proizvoda usmjerena na poboljšanje korisničkog iskustva u zabavi i povezivanju.

REDMI Pad 2 Pro Serija

REDMI Pad 2 Pro Serija uključuje tri modela: REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version i REDMI Pad 2 Pro 5G. Svi modeli opremljeni su 12,1-inčnim 2.5K zaslonom s Dolby Vision® podrškom i adaptivnom brzinom osvježavanja do 120 Hz. Zaslon ima DC dimming i TÜV Rheinland certifikate za smanjenje plavog svjetla, sprječavanje treperenja i prilagodbu cirkadijalnom ritmu. Posebno, Matte Glass verzija nudi AG nano-teksturirani zaslon koji smanjuje odsjaj do 97% i pruža površinu pogodnu za čitanje i skiciranje.

Serija ima bateriju od 12000 mAh s podrškom za 33W brzo punjenje i 27W reverzno punjenje. Snapdragon® 7s Gen 4 platforma, izrađena u 4nm procesu, omogućuje rad s aplikacijama na velikom zaslonu. Zvuk osigurava quad-speaker sustav s Dolby Atmos® i Hi-Res Audio, s mogućnošću povećanja glasnoće do 300%.

Xiaomi HyperOS omogućuje povezivanje s drugim Xiaomi uređajima putem značajki poput Call sync, Shared clipboard, Network sync i Home screen+. Serija podržava do 2TB proširive pohrane, Google Gemini i Circle to Search with Google. Dodatna oprema uključuje REDMI Smart Pen s 4096 razina pritiska, REDMI Pad 2 Pro Keyboard s tipkama dimenzija 16×16 mm i zaštitni cover s držačem za olovku.

Cijena i dostupnost: REDMI Pad 2 Pro dostupan je u varijantama 6+128 GB (279 EUR), 8+256 GB (329 EUR) i 5G model 8+256 GB (399 EUR). REDMI Smart Pen košta 49 EUR, tipkovnica 89 EUR, a zaštitni cover 29 EUR.

Xiaomi TV S Pro Mini LED Serija 2026

Xiaomi TV S Pro Mini LED Serija 2026 dostupna je u veličinama 55", 65" i 75". Televizori koriste QD-Mini LED tehnologiju s UHD 4K rezolucijom, HDR10+ i Dolby Vision®. Xiaomi Visual Engine Pro smanjuje odsjaj, dok globalno zatamnjenje i motori za jasnoću pokreta poboljšavaju prikaz tamnih i dinamičnih scena. Zvuk osiguravaju dualni zvučnici od 15 W s Dolby Atmos® i Harman AudioEFX podešavanjem.

Za igrače, serija nudi osvježavanje od 144 Hz, s mogućnošću povećanja na 288 Hz. Google TV, Apple AirPlay i Wi-Fi 6 omogućuju streaming i povezivanje s uređajima. Filmmaker Mode omogućuje prikaz sadržaja s točnim bojama i autentičnim prikazom prema viziji redatelja. Televizori podržavaju više HDR formata, uključujući HDR10 i HLG, za prikaz sadržaja u različitim uvjetima osvjetljenja.

Serija uključuje napredne mogućnosti povezivanja, poput HDMI 2.1 portova za povezivanje s gaming konzolama i računalima, te ALLM (Auto Low Latency Mode) za smanjenje kašnjenja tijekom igranja. Uz ugrađeni Chromecast i Miracast, korisnici mogu jednostavno dijeliti sadržaj s mobilnih uređaja na televizor.

Cijena i dostupnost: Televizori su dostupni po cijenama od 799 EUR (55"), 999 EUR (65") i 1299 EUR (75").



