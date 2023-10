Svijest o važnosti umjetne inteligencije u porastu među hrvatskim kompanijama

Kompanija BE-terna, jedna od vodećih hrvatskih kompanija za poslovne softvere i digitalizaciju poslovnih procesa te jedan od najvećih Microsoftovih partnera u regiji, ove je srijede predstavila poslovne rezultate te podatke o potrebama za digitalizacijom među hrvatskim tvrtkama.

Podaci BE-terne pokazuju da su alati umjetne inteligencije (AI) sve više zastupljeni među hrvatskim kompanijama. Pozitivan trend ukazuje da je u posljednje dvije godine više od polovice srednje velikih tvrtki s kojima je BE-terna surađivala povećala svoja ulaganja u pametne poslovne alate. Zabilježen je i porast vrijednosti projekata za razvoj i implementaciju tehnologija umjetne inteligencije te je u razdoblju od 2019. do 2023. godine prosječan godišnji rast broja takvih projekata premašio 60%.

Ubrzana digitalizacija

Etablirani sustavi poput ERP-a i CRM-a potaknuti naprednim mogućnostima automatizacije i AI-ja doživljavaju novu transformaciju i omogućavaju svojim korisnicima dodatne optimizacije poslovanja. Prvi korak digitalizacije kod kompanija koje su implementirale ERP i CRM tradicionalno povezivanje poslovnih sustava i procesa te povećanje produktivnosti kroz digitalizaciju svih poslovnih procesa. Više od 50% tih tvrtki potom se odlučuje u drugom koraku digitalizirati analizu podataka i uložiti u razvoj preciznih poslovnih rješenja (koji u pravilu uključuju prediktivnu analitiku i napredne AI algoritme) te naprednu automatizaciju ponavljajućih radnji.

Krešimir Mlinarić, direktor kompanije ovom je prilikom izjavio: "Posljedice pandemije ubrzale su potrebu za digitalizacijom tvrtki, posebno u kategoriji srednje velikih poduzeća. BE-terna omogućava hrvatskim kompanijama koje se odluče na taj korak da taj proces bude učinkovit i jednostavan, uz podršku najnovije tehnologije. Tako je primjerice u posljednje četiri godine ostvaren rast broja projekata za razvoj i implementaciju tehnologija umjetne inteligencije za više od 60%, a tvrtke kojima smo implementirali napredne alate su smanjile operativne troškove, povećale prihode i unaprijedile korisničko iskustvo."

Krešimir Mlinarić

Njihovi podatci poklapaju se s onima konzultantske tvrtke Deloitte koja je provela međunarodno istraživanje ‘State of AI in the Enterprise’ 2022. godine na uzorku od 2620 poslovnih lidera, a koje je pokazalo da svjetske tvrtke sve više prepoznaju važnost ulaganja u primjene umjetne inteligencije i da takva ulaganja postaju mainstream, a ne pojedinačni poduhvati pojedinih kompanija. Tako je čak 94% poslovnih lidera izjavilo da je AI presudan za uspjeh njihovih kompanija u sljedećih 5 godina te je 79% njih izjavilo da su već implementirali tri ili više aplikacija u kojima primjenjuju AI.

Primjeri automatizacije

BE-terna ove uvide primjenjuje i u praksi te pomaže kompanijama automatizirati procese, što su pokazale predstavljene studije slučaja. Mass, trgovac obućom implementacijom nove tehnologije ostvario je značajni porast točnosti predikcije koja sada iznosi 87% i omogućuje identifikaciju točnih lokacija za prodaju i smanjenje nepotrebnog kretanja proizvoda. Ova tehnologija donosi brojne poslovne benefite, uključujući bolje planiranje i upravljanje zalihama, smanjenje gubitaka te povećanje efikasnosti u procesima prodaje.

Kompanija Salus, distributer medicinskih proizvoda, unaprjeđenjem procesa upravljanja zalihama automatizirala je do 97% zaliha artikala, smanjila ručni unos podataka za više od 50% te ostvarila uštede na cash-flowu do 65%, ovisno o kategoriji artikala.

BE-terna je ove godine po četvrti put primila Microsoftovo priznanje Inner Circle, kao jedan od 1% najboljih Microsoftovih partnera za poslovna rješenja. Također, kompanija je u prva tri tromjesečja ostvarila rast prihoda od 14% u odnosu na isti period 2022. godine te ove godine planira uprihoditi 9 milijuna eura. BE-terna trenutačno ima 100 zaposlenih.