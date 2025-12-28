Kirk, Anora, Arc Raiders, kriket, nogomet: što se u svijetu guglalo u 2025.?

Google je krajem godine objavio popis najčešće pretraživanih termina, koji su odskočili od statistike tijekom proteklih 12 mjeseci, no iz nekog razloga liste za Hrvatsku nisu službeno sastavljene

Kao i svake godine, Google je sastavio top ljestvice najtraženijih pojmova iz svojeg Trendinga, tj. onih koji su ove godine iznimno skočili u popularnosti kad je riječ o njihovoj internetskoj tražilici. Prema tim podacima, godinu na zalasku obilježio je jedan njihov pojam – Gemini. Model umjetne inteligencije i chatbot bio je, barem kako stoji na stranici Year in Search 2025, najtraženiji pojam ove godine. Budući da je riječ o upravo Googleovom alatu, koji je ove godine značajno nadograđivan, možda i ne čudi da su ljudi u potrazi za njime prvo posegnuli upravo za Googleovom tražilicom.

Od kriketa do Kirka

Na ostala četiri mjesta liste najtraženijih pojmova bile su utakmice kriketa (India protiv Engleske na 2. te protiv Australije na 5. mjestu), što ističe značaj indijskog tržišta i njegov utjecaj na globalne top liste. Treći najtraženiji pojam bio je Charlie Kirk, a četvrti Svjetsko klupsko nogometno prvenstvo. Kad je riječ o kategoriji vijesti, tu je atentat na Charlieja Kirka zasjeo na prvo mjesto, kao jedan od najšokantnijih događa snimljenih ove godine, a korisnici su još pretraživali pojmove Iran (očekivano, zbog ratnih zbivanja), privremeno gašenje američke vlade, izbor novog pape te katastrofalne požare u Los Angelesu.

Među osobama pet najtraženijih bili su američki pjevači d4vd i Kendrick Lamar, potom komičar Jimmy Kimmel, atentator na spomenutog Kirka Tyler Robinson, a popis zaključuje novi papa Lav XIV. Od ove godine preminulih osoba najviše se pretraživalo ime (ponovno) Charliea Kirka, a potom slijede Ozzy Osbourne, Hulk Hogan, Michelle Trachtenberg i Diane Keaton.

U sekciji videoigara najtraženiji su bili naslovi Arc Raiders, Battlefield 6, Strans, Split Fiction te Clair Obscur: Expedition 33. Kod filmova najviše su se u polje pretrage upisivali Anora, Superman, Minecraft Movie, Thunderbolts* i Sinners. Najtraženiji podcast bio je onaj (opet) Charliea Kirka, među sportašima istaknuo se boksač Terrence Crawford, a među sportskim timovima pariški nogometni klub Paris Saint-Germain FC.

Pregled najzanimljivijih događaja 2025. godine kroz prizmu internetske tražilice Google je i ove godine dao u svojem videu. Napomenimo da se ljestvice koje smo donijeli u ovom članku odnose na globalne trendove u pretraživanju. Proteklih godina bio je običaj da navedemo i Googleov pregled Trendinga za Hrvatsku, no ove godine (iz nepoznatog nam razloga) ljestvice za Hrvatsku i još niz manjih zemalja – nisu objavljene.