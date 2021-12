U astrologiju i pseudoznanost češće vjeruju narcisoidne osobe

Ideja da kretanja planeta Sunčevog sustava nekako utječu na naš život, astrologija, datira od pretpovijesnih vremena. Unatoč tomu što nije utemeljena ni u kakvim dokazima, milijarde ljudi u svijetu u nju vjeruju, a slično je i sa sve prisutnijim i, nažalost, popularnijim teorijama zavjere i pseudoznanstvenim teorijama koje ponekad mogu biti i opasne po ljudsko zdravlje, pa i život. Tipovima osoba koje su sklone vjerovanjima u ovakve i srodne tvrdnje pozabavilo se jedno istraživanje švedskih znanstvenika, objavljeno nedavno u časopisu Personality and Individual Differences.

Zvijezde i superiornost

Istraživanje je pokazalo kako postoje određene poveznice između vjerovanja u horoskope i niže inteligencije pojedinaca koji su tome skloni, što za ove znanstvenike i nije bilo toliko veliko iznenađenje. Ono što ih je, prema vlastitim riječima, u rezultatima iznenadilo, jest statistički signifikantna veza vjerovanja u astrologiju i narcisoidnosti ispitanika.

Istraživanje je rađeno tako da je u korelaciju pokušalo dovesti vjerovanje u astrologiju s najčešćim tipovima osobnosti, pa je iz toga proizašla i ova poveznica. Narcizam, inače, pripada u "mračnu trijadu karaktera", uz makijavelizam i psihopatiju.

Horoskop vodi i do većih problema

Sklonost vjerovanju u horoskope visoko je korelirano i s vjerovanjima u teorije zavjere i pseudoznanost (koja nije tako daleko od astrologije), pa su istraživači zaključili kako predanost astrologiji možda i nije toliko bezopasna i benigna kako bi se moglo misliti.

Što si po horoskopu? Narcis

Prema ovim rezultatima, astrologija je tek prvi korak koji vodi do razvijanja navike nekritičkog mišljenja, prihvaćanja tuđih "istina" i potenciranja pristranosti u drugim područjima, što lako dovodi ljude i u ozbiljnije i opasnije zablude. Isto tako, ovakva i slična vjerovanja mogu dovesti i do porasta nesuglasica te naglašavanja međusobnih razlika, odnosno do podjela među ljudima.

Zaključno, znanstvenici kažu kako je upravo narcisoidnost najveći čimbenik prema kojem se može predvidjeti nečije vjerovanje u astrologiju, pa su u skladu s time u naslov svojeg rada pridodali i šaljivu izjavu "Čak i zvijezde misle da sam superioran".