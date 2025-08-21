Sjećanja se mogu predvidjeti značajkama pjesme koju slušate

Svojstva same glazbe, njene karakteristike poput akustičnosti, glasnoće i energije, duboko su povezane s emocionalnim i fenomenološkim kvalitetama glazbenih sjećanja

Časopis otvorenog pristupa PLOS One upravo je objavio rezultate ankete koju su istraživači londonskog Sveučilišta Goldsmiths proveli o sjećanjima i emocijama koje u slušateljima izaziva određena glazba. Uz pomoć statističkih metoda otkrili su snažnu povezanost određenih karakteristika pjesama s kvalitetama sjećanja koja su evocirale.

Arhiva glazbenih sjećanja

Inspirirani istraživanjem pokenuli su i online arhivu glazbenih sjećanja u kojoj su pohranjena sjećanja analizirana u projektu. Istraživači je najmeravaju proširiti i, kako kažu, pjesmama izvan dominantnog zapadnjačkog kulturnog kruga.

Pjesme koje su akustičnije ili niske energije, poput Debussyjeve "Clair de Lune" ili "re:stacks” od Bon Ivera, obično izazivaju sjećanja karakterizirana osjećajima obožavanja, smirenosti, romantike ili tuge. Sjećanja izazvana takvim pjesmama pokazala su se manje društvenima i više osobnima. S duge strane, manje akustične, ali energičnije pjesme kao Fetty Wapova "Trap Queen” ili Princeova ”When Doves Cry” obično izazivaju sjećanja na zabavu, uzbuđenje i energičnost. Takvih su se sjećanja slušatelji brže prisjećali.

Terapeutski učinak

U usporedbi sa sjećanjima evociranim popularnim napjevima, sjećanja evocirana pjesmama po osobnom ozboru u pravilu su bila specifičnija, živopisnija, pozitivnija, uzbudljivija, jedinstvenija i važnija, otkrivaju istraživači.

Razina energije pjesme i akustična priroda mogu utjecati na sjećanja koja ona u nama izaziva Safiyyah Nawaz, Diana Omigie

Ovi nalazi, kažu, produbljuju razumijevanje autobiografskih sjećanja evociranih glazbom i mogli bi pomoći u informiranju o primjenama kao što su terapije reminiscencije za osobe s oštećenjem pamćenja poput Alzheimerove bolesti.