Ako vas muče mrvice ili dlake kućnih ljubimaca, ovaj ručni usisavač sada je na akciji

Za one kojima je potrebno samo brzinski nešto usisati s kuhinjske ploče ili kauča, dobra je opcija bežični ručni usisavač. Iako ih na tržištu zaista ima mnogo, mi smo u Instaru pronašli Sharkov WandVac (WV270EU) koji se do 15.11. može kupiti i po promotivnoj cijeni od 134,99 eura.

Riječ je, naime, o ručnom usisavaču teškom manje od 700 grama kojeg pogoni 160-vatni motor. Usisavanje je stoga dovoljno snažno za više-manje sve potrebe, a ima i dvije brzine rada, što uključuje i Boost način, za dodatnu prilagodbu različitim vrstama površina i količini nečistoće.

Kapacitet posuda za prašinu od 0,1 litru nije nešto pretjerano velik, ali je sasvim dovoljan za brze intervencije protiv dlaka kućnih ljubimaca ili mrvica nakon ručka. Pražnjenje se obavlja jednostavnim pritiskom na gumb, a filtar se lako uklanja i pere, čime se održavaju performanse i produžava vijek trajanja uređaja.

Na kraju, spomenimo i autonomiju od 15-ak minuta što je dovoljno vremena za ciljano čišćenje. No, WandVac nije jedini Sharkov proizvod koji se može kupiti po promotivnoj cijeni u Instaru. U sklopu promocije može se kupiti još štošta toga, a cjelokupnu ponudu pogledajte na ovoj poveznici.