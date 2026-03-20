Stiglo je proljeće, a s njim i novi popusti u Instaru

Proljetna sezona donosi nove prilike za nadogradnju tehnologije, a Instarov Spring Tech Market okuplja širok izbor uređaja za posao, zabavu i svakodnevicu na jednom mjestu i to po povoljnijim cijenama

Bug.hr petak, 20. ožujka 2026. u 12:13

Instar je pokrenuo svoj Spring Tech Market, sezonsku akciju koja na jednom mjestu okuplja širok raspon tehnoloških proizvoda za svakodnevnu upotrebu, posao i gaming.

Ponuda obuhvaća praktički sve što možete zamisliti, od laptopa, monitora i računala, preko periferije i komponenti, do mobitela, tableta, pametnih satova, audio opreme, kućanskih uređaja i smart home rješenja. Riječ je o sveobuhvatnoj proljetnoj akciji u kojoj svatko može pronaći nešto za sebe, bez obzira na potrebe ili budžet.

Laptopi su dostupni već od 429 eura, računala od 629 eura, dok se monitori mogu pronaći već od 85 eura. U segmentu mobilne tehnologije, mobiteli kreću od 79 eura, tableti od 109 eura, a dodatna oprema poput slušalica, power bankova i dodataka dostupna je već od svega nekoliko eura.

Osim toga, u ponudi su i brojni komadi periferije poput tipkovnica, miševa i gaming slušalica, kao i računalne komponente i rješenja za pohranu podataka. Ljubitelji gaminga mogu pronaći i konzole, dodatke te gaming stolice i stolove, dok su za dom dostupni televizori, mrežna oprema i kućanski uređaji.

Uz online kupnju, proizvode je moguće preuzeti i u jednoj od pet Instarovih lokacija u Zagrebu, Rijeci i Splitu, dok je dostava dostupna na kućnu adresu ili u BOX NOW paketomate, što dodatno olakšava preuzimanje narudžbi u bilo koje doba, čak i vikendom.

Kupcima je omogućeno i beskamatno plaćanje do 24 rate uz Premium Visa kartice PBZ Carda, Diners Club kartice Erste banke te Mastercard i Visa kartice OTP banke i Zagrebačke banke.. Spring Tech Market traje do 20. travnja ili do isteka zaliha. Cijeli pregled sniženih artikala dostupan je na ovoj poveznici.

 

