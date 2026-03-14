Appleov najpovoljniji MacBook stigao u Instar u svim bojama i konfiguracijama

Iz ponude Instara izdvajamo MacBook Neo, Appleov najnoviji laptop 'za mase' koji će se najviše svidjeti onima koji trebaju laptop za rješavanje svakodnevnih zadataka

Apple je s MacBook Neom pokušao napraviti ono što su mnogi korisnici već dugo priželjkivali, a to je ponuditi pristupačniji ulaz u svijet macOS-a bez potpunog odricanja od prepoznatljivog Appleovog hardvera i značajki. MacBook Neo je već par dana dostupan za kupnju i u Instaru, po cijeni od 740 eura za početni model s 256 GB interne memorije te 840 eura za model s TouchID-om i 512 GB.

Riječ je, naime, o laptopu koji je prvenstveno namijenjen korisnicima kojima treba pouzdano i jednostavno računalo za svakodnevne zadatke, poput surfanja internetom, pisanja tekstova, pregledavanja dokumenata ili konzumacije multimedije. U njegovoj se unutrašnjosti nalazi Appleov SoC A18 Pro iz iPhonea 16 Pro, sa 6-jezgrenim CPU-om i 5-jezgrenim GPU-om.

Tu je i 16-jezgreni Neural Engine namijenjen obradi zadataka povezanih s umjetnom inteligencijom i strojnim učenjem, dok propusnost memorije doseže 60 GB/s. U praksi to znači da MacBook Neo bez problema obavlja tipične uredske i studentske zadatke, a sposoban je i za laganiju obradu fotografija, videa ili rad s modernim aplikacijama optimiziranima za Appleove čipove, što smo u proteklim danima imali priliku vidjeti i u brojnim recenzijama na YouTubeu.

MacBook Neo Foto: Apple

Na prednjoj strani laptopa nalazi se 13-inčni Liquid Retina zaslon rezolucije 2.408 × 1.506 piksela i gustoće od 219 piksela po inču. Zaslon koristi IPS tehnologiju i postiže svjetlinu do 500 nita, uz podršku za prikaz do milijardu boja u sRGB rasponu. Takve karakteristike čine ga dovoljno kvalitetnim za gledanje filmova, pregled fotografija i svakodnevni rad, dok visoka rezolucija osigurava oštru sliku i ugodno čitanje teksta.

MacBook Neo ujedno donosi i vrlo dobru autonomiju. Apple navodi do 16 sati reprodukcije video sadržaja ili do 11 sati surfanja internetom putem bežične mreže. Ugrađena baterija kapaciteta 36,5 Wh puni se putem USB-C priključka kojih u ovom slučaju ima ukupno dva. Jedan podržava USB 3 brzine do 10 Gb/s, DisplayPort izlaz za vanjski monitor i punjenje, dok drugi služi za USB 2 povezivanje i dodatno punjenje. Tu je i klasični 3,5-milimetarski utor za slušalice.

Za video pozive i online sastanke zadužena je Full HD kamera uz napredni image signal processor koji poboljšava kvalitetu slike. Sustav mikrofona s usmjerenim beamformingom podržava načine rada Voice Isolation i Wide Spectrum, pa glas ostaje jasan i u bučnijem okruženju. Zvuk dolazi inače iz dvostrukog sustava zvučnika s podrškom za Spatial Audio i Dolby Atmos.

Kako je riječ o laptopu kojeg je Apple namijenio mlađim korisnicima, može ga se kupiti u Silver, Indigo, Blush i Citrus varijantama. Svaka je, naravno, dostupna u Instaru.