Appleov najpovoljniji MacBook stigao u Instar u svim bojama i konfiguracijama

Iz ponude Instara izdvajamo MacBook Neo, Appleov najnoviji laptop 'za mase' koji će se najviše svidjeti onima koji trebaju laptop za rješavanje svakodnevnih zadataka

Bug.hr subota, 14. ožujka 2026. u 06:30
MacBook Neo 📷 Foto: Apple
Apple je s MacBook Neom pokušao napraviti ono što su mnogi korisnici već dugo priželjkivali, a to je ponuditi pristupačniji ulaz u svijet macOS-a bez potpunog odricanja od prepoznatljivog Appleovog hardvera i značajki. MacBook Neo je već par dana dostupan za kupnju i u Instaru, po cijeni od 740 eura za početni model s 256 GB interne memorije te 840 eura za model s TouchID-om i 512 GB.

Riječ je, naime, o laptopu koji je prvenstveno namijenjen korisnicima kojima treba pouzdano i jednostavno računalo za svakodnevne zadatke, poput surfanja internetom, pisanja tekstova, pregledavanja dokumenata ili konzumacije multimedije. U njegovoj se unutrašnjosti nalazi Appleov SoC A18 Pro iz iPhonea 16 Pro, sa 6-jezgrenim CPU-om i 5-jezgrenim GPU-om.

Tu je i 16-jezgreni Neural Engine namijenjen obradi zadataka povezanih s umjetnom inteligencijom i strojnim učenjem, dok propusnost memorije doseže 60 GB/s. U praksi to znači da MacBook Neo bez problema obavlja tipične uredske i studentske zadatke, a sposoban je i za laganiju obradu fotografija, videa ili rad s modernim aplikacijama optimiziranima za Appleove čipove, što smo u proteklim danima imali priliku vidjeti i u brojnim recenzijama na YouTubeu.

MacBook Neo 📷 Foto: Apple
Na prednjoj strani laptopa nalazi se 13-inčni Liquid Retina zaslon rezolucije 2.408 × 1.506 piksela i gustoće od 219 piksela po inču. Zaslon koristi IPS tehnologiju i postiže svjetlinu do 500 nita, uz podršku za prikaz do milijardu boja u sRGB rasponu. Takve karakteristike čine ga dovoljno kvalitetnim za gledanje filmova, pregled fotografija i svakodnevni rad, dok visoka rezolucija osigurava oštru sliku i ugodno čitanje teksta.

MacBook Neo ujedno donosi i vrlo dobru autonomiju. Apple navodi do 16 sati reprodukcije video sadržaja ili do 11 sati surfanja internetom putem bežične mreže. Ugrađena baterija kapaciteta 36,5 Wh puni se putem USB-C priključka kojih u ovom slučaju ima ukupno dva. Jedan podržava USB 3 brzine do 10 Gb/s, DisplayPort izlaz za vanjski monitor i punjenje, dok drugi služi za USB 2 povezivanje i dodatno punjenje. Tu je i klasični 3,5-milimetarski utor za slušalice.

Za video pozive i online sastanke zadužena je Full HD kamera uz napredni image signal processor koji poboljšava kvalitetu slike. Sustav mikrofona s usmjerenim beamformingom podržava načine rada Voice Isolation i Wide Spectrum, pa glas ostaje jasan i u bučnijem okruženju. Zvuk dolazi inače iz dvostrukog sustava zvučnika s podrškom za Spatial Audio i Dolby Atmos.

Kako je riječ o laptopu kojeg je Apple namijenio mlađim korisnicima, može ga se kupiti u Silver, Indigo, Blush i Citrus varijantama. Svaka je, naravno, dostupna u Instaru.

Specifikacije MacBook Neo
Ekran 13” / 2.408 × 1.506 / Liquid Retina / IPS / 219 ppi / 500 nita
Procesor Apple A18 Pro (6-core CPU: 2 performance + 4 efficiency jezgre)
Grafička kartica 5-core GPU s hardverski ubrzanim ray tracingom
Memorija 8 GB unified memory
Disk 256 GB SSD
Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 6
Konektori 1 × USB-C (USB 3 do 10 Gb/s, DisplayPort, punjenje), 1 × USB-C (USB 2 do 480 Mb/s, punjenje), 3,5-mm audio
Operacijski sustav macOS
Jamstvo 12 mjeseci
Cijena 740 € (256 GB) / 840 € (512 GB s TouchID-om)

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi