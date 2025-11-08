JBL Tune Buds 2 nude premium zvuk po cijeni slušalica srednjeg ranga
Iz ponude webshopa Tehnologista.hr ovoga puta izdvajamo TWS slušalice koje će se svidjeti svima onima koji prije svega traže kvalitetan zvuk po cijeni modela srednjeg ranga
Ako ste u potrazi za TWS slušalicama, vjerojatno znate da se nije jednostavno snaći u moru modela koje preplavljuju tržište. Mi smo u webshopu Tehnologista.hr pronašli JBL Tune Buds 2 koji donose prepoznatljiv JBL-ov Pure Bass ton, a koje se trenutno mogu kupiti po akcijskoj cijeni od 69,99 eura.
Naime, zahvaljujući tehnologiji aktivnog poništavanja buke (ANC), Tune Buds 2 učinkovito uklanjaju vanjske zvukove i smetnje, pogotovo uz značajku Smart Ambient koja automatski prilagođava razinu izolacije prema okolini. Za situacije kad ne želite biti potpuno odsječeni od svijeta, tu su i značajke Ambient Aware i TalkThru. Ova prva omogućuje bolju percepciju okruženja u kojem se nalazite, a druga olakšava razgovor bez skidanja slušalica.
Kada već spominjemo razgovor, treba istaknuti i da svaka slušalica sadrži tri mikrofona, dva vanjska za hvatanje glasa i jedan unutarnji koji izolira buku, što ukupno daje šest mikrofona za čiste pozive. Uz to, algoritmi za potiskivanje jeke i buke iz okoliša dodatno brinu da sugovornik čuje samo vaš glas, bez šuma i izobličenja.
Postavke zvuka moguće je dodatno prilagođavati putem aplikacije JBL Headphones, u kojoj se nalazi i funkcija Personi-Fi 3.0 za prilagodbu zvuka prema profilu sluha korisnika. Tamo se može uključiti i Spatial Sound, koji običan stereo signal pretvara u bogatije, trodimenzionalno iskustvo.
Što se tiče autonomije, iz JBL-a ističu da Tune Buds 2 nude do 10 sati reprodukcije s uključenim ANC-om ili do 12 sati bez njega, uz dodatnih 30 do 36 sati autonomije ako se u računicu uključi i kutijica za punjenje i spremanje. Od ostalih značajki, istaknimo Bluetooth 5.3, Multi-Point Connection za istodobno spajanje s više uređaja, Fast Pair i IP54 certifikat otpornosti na prašinu i prskanje vodom.
|Izvedba
|In-Ear, zatvoreni tip (TWS)
|Driveri
|10-milimetarski dinamički driveri, frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz
|Vrsta priključka
|Bluetooth 5.3 (bežično povezivanje, Multi-Point Connection, Fast Pair)
|Masa
|oko 10 g po slušalici (bez kućišta), ukupno oko 60–65 g s kućištem
|Jamstvo
|2 godine