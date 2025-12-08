Soundcore Motion X600 trudi se biti drugačiji u moru prijenosnih zvučnika

Soundcoreov Motion X600 jedan je od onih prijenosnih zvučnika koji pokušavaju ponuditi kupcima nešto više od iskustva korištenja klasičnih prijenosnih zvučnika, a trenutno je i na popustu na webshopu Tehnologista.hr.

Riječ je o zvučniku opremljenom s ukupno pet zvučničkih jedinica i pet odvojenih pojačala, raspoređenih tako da stvaraju što uvjerljiviji prostorni zvuk. U principu, cijeli koncept ovog zvučnika inspiriran je gledališnom akustikom. Ideja je da se zvuk širi oko slušatelja, a ne samo prema njemu.

Motion X600 podržava tako podržava spatial audio te reproducira frekvencije do 40 kHz, uz Hi-Res Audio preko žične i bežične veze, uključujući LDAC kodiranje za uređaje koji ga podržavaju. Ukupna snaga od 50 W omogućuje da zvuk popuni veće prostorije, tako da ga se može koristiti i na većim druženjima.

Konfiguracija zvučničkih jedinica uključuje dva woofera, dva visokotonca i jedan full-range driver. Putem Soundcore aplikacije moguće je dodatno prilagoditi zvuk pomoću višestrukih EQ postavki, dok opcija True Wireless Stereo omogućuje uparivanje dvaju identičnih zvučnika za stvaranje pravog stereo sustava.

Što se tiče prenosivosti, Motion X600 ima integriranu ručku napravljenu od metala, a cjelokupni dizajn je dovoljno dobro promišljen da se zvučnik uklapa praktički svugdje. Baterija mu traje do 12 sati, a kućište je certificirano prema IPX7 standardu vodootpornosti, što znači da će Motion X600 preživjeti i ako se po njemu nešto prolije.

Cijena ovog zvučnika na webshopu Tehnologista.hr iznosi 159,99€. Može se izabrati u plavoj, crnoj i zelenoj boji. 

SPECIFIKACIJE
Snaga 50 W
Povezivost Bluetooth 5.3 (LDAC, Hi-Res Wireless), AUX 3,5 mm, USB-C (punjenje)
Baterija Trajanje do 12 h
Dimenzije i masa 300 × 81 × 170 mm / 2 kg
Jamstvo 2 godine


