Logitech G515 TKL odličan je izbor za ljubitelje tankih mehaničkih tipkovnica

Iz ponude Instara izdvajamo Logitech G515 TKL, kompaktnu i tanku mehaničku tipkovnicu koja se trenutno može kupiti po promotivnoj cijeni od 89,99 eura

Domaća tech trgovina Instar u svojoj ponudi ima mnoštvo mehaničkih tipkovnica, a mi ovoga puta izdvajamo model Logitech G515 TKL koji donosi neuobičajeno tanki profil i naglasak na brzinu tipkanja. Riječ je, inače, o tipkovnici TKL (tenkeyless) dizajna, što je posebno praktično za igrače kojima treba više prostora za miš ili korisnike koji jednostavno žele kompaktnije radno okruženje.

Da se uistinu radi o tankoj tipkovnici, govori i podatak da je njena visina svega 22 mm. Zbog toga tipkovnica koristi niskoprofilne GL mehaničke prekidače s točkom aktuacije od 1,3 mm, što znači bržu reakciju u igrama i kraći hod tipke u odnosu na standardne mehaničke tipkovnice. Inače su za kupnju dostupne verzije s taktilnim i linearnim prekidačima, ovisno o preferencijama kupca.

Što se tiče same kvalitete izrade, vidljivo je da je tipkovnica izrađena za dugotrajnu upotrebu zbog double-shot PBT tipaka i tvornički podmazanih prekidača za manje trenja. Tipkovnica teži 840 grama bez kabela, što i nije tako malo, ali to onda znači da će biti poprilično stabilna. Duljina kabela je 1,8 m.

Kako se radi prije svega o igraćoj tipkovnici, tu je i neizostavno RGB osvjetljenje koje se može prilagoditi putem Logitechovog softvera G Hub. Tamo je također moguće postaviti i neke makro naredbe, što je poprilično korisno budući da tipkovnici „nedostaje“ nekoliko tipki.

Logitech G515 TKL može se kupiti u Instaru po promotivnoj cijeni od 89,99 eura. Ponuda inače vrijedi do 27.9.2025. ili do isteka zaliha, a po promotivnoj cijeni moguće je pronaći i druge Logitechove proizvode na ovoj poveznici.