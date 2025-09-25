Klipschovi zvučnici od sada su dostupni u Instaru

Ljubitelji dobrog zvuka odsad mogu pronaći Klipschove zvučnike i u Instaru. Ponuda je raznolika i obuhvaća proizvode namijenjene različitim potrebama

Bug.hr četvrtak, 25. rujna 2025. u 06:25

Instar je proširio svoj asortiman audio opreme novim brendom – Klipsch. Riječ je inače o američkom proizvođaču audio opreme koji nudi širok raspon proizvoda, od kompaktnijih bežičnih zvučnika do ozbiljnijih sustava za kućnu zabavu. U nastavku ističemo nekoliko nama zanimljivih Klipschovih proizvoda u Instaru, a cjelokupnu ponudu možete pogledati na ovoj poveznici.

Klipsch Austin

Iako kompaktan, prijenosni bluetooth zvučnik Klipsch Austin iznenađujuće snažan. Opremljen je 1,5-inčnim full-range driverom, dvama pasivnim radijatorima i pojačalom snage 10 W, što mu omogućuje frekvencijski raspon od 70 Hz do 20 kHz. Vodootporan je po standardu IP67, podržava Bluetooth 5.3 i pamti do osam uređaja, a zahvaljujući značajki Broadcast Mode, može se povezati s više od 10 Klipschovih zvučnika za zajedničku reprodukciju.

Cijena: 99€

Klipsch R-41PM

Za zahtjevnije korisnike tu su R-41PM zvučnici snage 70 W RMS (140 W peak), koji spajaju tradiciju Klipschove akustike s modernim povezivanjem. Nude širok raspon ulaza, od Bluetootha i USB-a do pretpojačala za gramofon i optike za TV. Zahvaljujući dinamičkom EQ sustavu, bas ostaje pun i na nižim glasnoćama, a maksimalna glasnoća doseže impresivnih 105,5 dB. MDF kućište i stražnji otvor za pojačanje basa dodatno pridonose čistoći i snazi zvuka.

Cijena: 449€

Klipsch Flexus Core 200

Za potpuni doživljaj kućnog kina Instar u ponudi ima i Klipschov soundbar Flexus Core 200. Ovaj 3.1.2 sustav, razvijen u suradnji s Onkyom, donosi Dolby Atmos s dva zvučnika usmjerena prema gore, četiri prednja aluminijska zvučnika i dva ugrađena 4-inčna subwoofera. Ukupna snaga iznosi 185 W RMS, a maksimalna glasnoća gotovo 100 dB. Povezivanje je osigurano preko HDMI eARC-a, Bluetootha, USB-C i optičkog ulaza, dok je u paketu i zidni nosač za elegantnu montažu.

Cijena: 499€

Klipsch Miami

Za one koji žele zabavu gdje god došli, tu je Klipsch Miami, veliki bežični zvučnik s kotačima i ručkom za lakši transport. Opremljen je dvama 5,25-inčnim wooferima i horn-loaded driverom za kristalno čist vokal, a maksimalna glasnoća doseže 105 dB. RGB rasvjeta u šest uzoraka sinkronizira se s glazbom, dok Ultra Bass funkcija pojačava niske frekvencije za pravi party doživljaj. Uz Bluetooth 5.2 i AUX ulaze, tu su i dva priključka za mikrofone ili instrumente, što ga čini idealnim za karaoke.

Cijena: 649€



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi