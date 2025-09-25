Klipschovi zvučnici od sada su dostupni u Instaru

Instar je proširio svoj asortiman audio opreme novim brendom – Klipsch. Riječ je inače o američkom proizvođaču audio opreme koji nudi širok raspon proizvoda, od kompaktnijih bežičnih zvučnika do ozbiljnijih sustava za kućnu zabavu. U nastavku ističemo nekoliko nama zanimljivih Klipschovih proizvoda u Instaru, a cjelokupnu ponudu možete pogledati na ovoj poveznici.

Klipsch Austin

Iako kompaktan, prijenosni bluetooth zvučnik Klipsch Austin iznenađujuće snažan. Opremljen je 1,5-inčnim full-range driverom, dvama pasivnim radijatorima i pojačalom snage 10 W, što mu omogućuje frekvencijski raspon od 70 Hz do 20 kHz. Vodootporan je po standardu IP67, podržava Bluetooth 5.3 i pamti do osam uređaja, a zahvaljujući značajki Broadcast Mode, može se povezati s više od 10 Klipschovih zvučnika za zajedničku reprodukciju.

Cijena: 99€

Klipsch R-41PM

Za zahtjevnije korisnike tu su R-41PM zvučnici snage 70 W RMS (140 W peak), koji spajaju tradiciju Klipschove akustike s modernim povezivanjem. Nude širok raspon ulaza, od Bluetootha i USB-a do pretpojačala za gramofon i optike za TV. Zahvaljujući dinamičkom EQ sustavu, bas ostaje pun i na nižim glasnoćama, a maksimalna glasnoća doseže impresivnih 105,5 dB. MDF kućište i stražnji otvor za pojačanje basa dodatno pridonose čistoći i snazi zvuka.

Cijena: 449€

Klipsch Flexus Core 200

Za potpuni doživljaj kućnog kina Instar u ponudi ima i Klipschov soundbar Flexus Core 200. Ovaj 3.1.2 sustav, razvijen u suradnji s Onkyom, donosi Dolby Atmos s dva zvučnika usmjerena prema gore, četiri prednja aluminijska zvučnika i dva ugrađena 4-inčna subwoofera. Ukupna snaga iznosi 185 W RMS, a maksimalna glasnoća gotovo 100 dB. Povezivanje je osigurano preko HDMI eARC-a, Bluetootha, USB-C i optičkog ulaza, dok je u paketu i zidni nosač za elegantnu montažu.

Cijena: 499€

Klipsch Miami

Za one koji žele zabavu gdje god došli, tu je Klipsch Miami, veliki bežični zvučnik s kotačima i ručkom za lakši transport. Opremljen je dvama 5,25-inčnim wooferima i horn-loaded driverom za kristalno čist vokal, a maksimalna glasnoća doseže 105 dB. RGB rasvjeta u šest uzoraka sinkronizira se s glazbom, dok Ultra Bass funkcija pojačava niske frekvencije za pravi party doživljaj. Uz Bluetooth 5.2 i AUX ulaze, tu su i dva priključka za mikrofone ili instrumente, što ga čini idealnim za karaoke.

Cijena: 649€