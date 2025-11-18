Kreće Instarov Black Tech Market s najširim izborom akcija na tehnološke proizvode

Ako postoji idealan trenutak za unaprijediti svoj setup ili uhvatiti savršeni tech poklon za blagdane, onda je to sada u Instarovom Black Tech Marketu

Instar je otvorio svoj Black Tech Market, najveću Black Friday ponudu godine koja na jednom mjestu okuplja sve što bi iole ozbiljan tech entuzijast, gamer, student ili uredski korisnik mogao poželjeti.

Popusti se protežu kroz cijeli asortiman, od laptopa, monitora i već složenih računala, preko periferije i komponenti, do mobitela, tableta, pametnih satova, foto i video opreme, televizora, kućanskih uređaja i smart home rješenja. Riječ je o najširem rasponu akcija koje je Instar do sada pripremio, a cijene kreću već od simboličnih nekoliko eura.

U sklopu Black Tech Marketa, kupci mogu očekivati i tradicionalne brend kampanje kao što su Lenovo Black Month, Acer Crni Mjesec i Asus Black Deals koji donose znatno snižene cijene prijenosnika, monitora i gaming opreme, Tu su i posebne sezonske promocije kao što su Samsung Zlatne Ponude, Xiaomi Black November, HyperX Black Month te akcije WhiteShark Premium Line periferije.

Uz to, Instar nudi i različite mogućnosti dostave, uključujući Box Now paketomate, kao i beskamatno plaćanje do 24 rate za sve koji planiraju veće blagdanske kupnje. Cijela promocija traje do 5. prosinca 2025. ili do isteka zaliha, a bogata ponuda dostupna je online ili u svim Instarovim poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Splitu.

