Kreće Instarov Black Tech Market s najširim izborom akcija na tehnološke proizvode

Ako postoji idealan trenutak za unaprijediti svoj setup ili uhvatiti savršeni tech poklon za blagdane, onda je to sada u Instarovom Black Tech Marketu

Bug.hr utorak, 18. studenog 2025. u 08:45

Instar je otvorio svoj Black Tech Market, najveću Black Friday ponudu godine koja na jednom mjestu okuplja sve što bi iole ozbiljan tech entuzijast, gamer, student ili uredski korisnik mogao poželjeti.

Popusti se protežu kroz cijeli asortiman, od laptopa, monitora i već složenih računala, preko periferije i komponenti, do mobitela, tableta, pametnih satova, foto i video opreme, televizora, kućanskih uređaja i smart home rješenja. Riječ je o najširem rasponu akcija koje je Instar do sada pripremio, a cijene kreću već od simboličnih nekoliko eura.

U sklopu Black Tech Marketa, kupci mogu očekivati i tradicionalne brend kampanje kao što su Lenovo Black Month, Acer Crni Mjesec i Asus Black Deals koji donose znatno snižene cijene prijenosnika, monitora i gaming opreme, Tu su i posebne sezonske promocije kao što su Samsung Zlatne Ponude, Xiaomi Black November, HyperX Black Month te akcije WhiteShark Premium Line periferije.

Uz to, Instar nudi i različite mogućnosti dostave, uključujući Box Now paketomate, kao i beskamatno plaćanje do 24 rate za sve koji planiraju veće blagdanske kupnje. Cijela promocija traje do 5. prosinca 2025. ili do isteka zaliha, a bogata ponuda dostupna je online ili u svim Instarovim poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Splitu.

Više o Black Tech Marketu dostupno je ovdje.

 



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija