Ako još niste kupili božićne poklone, pogledajte Instarovu Xmas Tech Market ponudu

Nije tajna da blagdanski popusti i dobra tehnologija idu pod ruku, a upravo se to najbolje vidi u ovogodišnjem Instarovom Xmas Tech Marketu

Instar je otvorio svoj Xmas Tech Market, najveću božićnu tech ponudu godine koja na jednom mjestu okuplja sve što bi ljubitelji tehnologije, gameri, studenti, kreativci ili uredski korisnici mogli poželjeti u blagdanskom razdoblju.

Ponuda obuhvaća cijeli asortiman - od laptopa, monitora i gotovih računala, preko periferije, komponenti i računalnih dodataka, do mobitela, tableta, pametnih satova, foto i video opreme, bežičnih zvučnika, power bankova, televizora, kućanskih uređaja i širokog spektra smart home rješenja. Riječ je o najširoj blagdanskoj akciji koju je Instar do sada pripremio, a ako pronjuškajte njihovim webom, vidjet ćete da cijene kreću od svega 75 centi.

Osim toga, u sklopu Xmas Tech Marketa očekuju vas i posebne sezonske kampanje poput Blagdana uz Lenovo, ASUS X Snapdragon, JBL Xmas Deals, PlayStation December, Playseat Xmas Promo, kao i akcije brendova AENO, Govee, Shark, Roborock, Philips i mnogih drugih, s brojnim uređajima po značajno sniženim cijenama.

Kao što je i inače slučaj, Instar nudi i fleksibilne opcije dostave, što uključuje i Box Now paketomate za brzu i praktičnu isporuku. Za veće blagdanske kupnje, tu je i mogućnost beskamatnog plaćanja do 24 rate za Premium Visa PBZ Card i Diners Club Erste kartice.

Xmas Tech Market traje do 15. siječnja 2026. ili do isteka zaliha, a cjelokupna ponuda dostupna je online ili u svih pet Instarovih poslovnica u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Više o ponudi dostupno je ovdje.