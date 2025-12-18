Instar gaming računala – ulaganje u budućnost igranja

Jedan od najjačih aduta Instar računala je čak 5 godina jamstva - potvrda povjerenja u vlastiti proizvod i jasna poruka korisnicima: ovo je računalo na koje se možete osloniti

Instar Centar četvrtak, 18. prosinca 2025. u 13:27

U svijetu u kojem se hardver mijenja iz godine u godinu, a dostupnost ključnih komponenti na globalnom tržištu postaje sve neizvjesnija, jedno je sigurno - pametni gameri razmišljaju dugoročno. Upravo tu na scenu stupaju Instar gaming računala, već godinama sinonim za pouzdanost, izdržljivost i provjerenu kvalitetu.

Gaming danas više nije samo hobi - to je strast, zajednica i za mnoge buduća karijera. Upravo zato nova generacija gamera traži više od samih performansi. Traži pouzdanost, trajnost i rješenje koje će izdržati test vremena. Instar gaming računala već godinama su dokaz da vrhunski gaming PC može biti stabilan, dugotrajan i ujedno je pametno ulaganje.

Svako Instar računalo sastavlja se s jasnim ciljem: ponuditi maksimalne performanse bez kompromisa i rezultat je pažljivo biranih komponenti, stručne konfiguracije i rigoroznog testiranja prije isporuke krajnjem kupcu. Nema kompromisa, samo stabilne performanse koje traju. U vremenu globalnih poremećaja na tržištu hardvera i sve češćih nestašica ključnih dijelova, Instar Centar ti nudi ono što je danas najvrjednije - sigurnost i dostupnost provjerenog rješenja. Umjesto neizvjesnog slaganja računala “dio po dio”, dobivaš optimiziran sustav koji radi odmah, bez glavobolja i skrivenih rizika i koji je spreman za godine igranja, rada i nadogradnji te jamči stabilan rad i u najzahtjevnijim scenarijima.

Jedan od najjačih aduta Instar računala je čak 5 godina jamstva - potvrda povjerenja u vlastiti proizvod i jasna poruka korisnicima: ovo je računalo na koje se možete osloniti. Bez stresa, bez nepredviđenih troškova, bez gubitka performansi u ključnim trenucima.

Za generaciju gamera koja tek dolazi, Instar nije samo gaming PC - to je platforma za razvoj, kompetitivno igranje, streaming, učenje i stvaranje sadržaja. Računala su dizajnirana da izdrže duge gaming seanse, visoka opterećenja i buduće zahtjeve novih naslova. Podržavaju buduće nadogradnje, nove generacije igara i sve veće zahtjeve softvera. To ih čini idealnim izborom za mlade gamere koji razmišljaju unaprijed i žele PC rješenje koje neće zastarjeti nakon jedne sezone.

U vremenu nesigurnosti na tržištu hardvera, Instar gaming računala predstavljaju sigurnu investiciju. Ako tražiš PC koji će te pratiti godinama, rasti s tvojim ambicijama i isporučivati pouzdane performanse bez obzira na okolnosti - odgovor je jednostavan.

Instar - igraj danas, budi spreman za sutra.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija