Tražite jeftinu mehaničku tipkovnicu? Ova Baracuda mogla bi biti odličan izbor

Ljubitelji kompaktnih set upova i „šarene“ igraće periferije mogli bi biti iznenađeni kada čuju da za svega 20-ak eura mogu dobiti mehaničku tipkovnicu kompaktnih dimenzija s RGB osvjetljenjem i crvenim prekidačima. Riječ je o modelu Baracuda BGK-03111 Dolphin kojeg smo pronašli u ponudi trgovine Računala.hr.

Naime, ova tipkovnica koristi kompaktni 60-postotni raspored s ukupno 61 tipkom, što je čini savršenom za korisnike koji žele uštedjeti prostor na stolu ili tipkati u pokretu. Unatoč svojoj veličini, tipkovnica podržava Anti-Ghosting, što znači da će brzi potezi tijekom igranja biti precizno registrirani.

Opremljena je mehaničkim crvenim prekidačima, koji su omiljeni među igračima zbog svoje brzine i linearnog odziva bez taktilnog otpora ili klika. Idealni su za brze akcije u FPS igrama, ali jednako pogodni i za duže tipkanje. Iako je riječ o poprilično jeftinoj tipkovnici, proizvođač jamči životni vijek od preko 20 milijuna pritisaka po tipki.

Što se tiče estetike, jedna od glavnih estetskih značajki ovog modela je dinamičko LED pozadinsko osvjetljenje u bojama duge, s čak 17 različitih svjetlosnih efekata. Tipke ESC, Enter i Space dolaze u narančastoj boji, što dodatno ističe igraći karakter tipkovnice. Na Spaceu se nalazi i logotip proizvođača.

Tipkovnica koristi US raspored i kompatibilna je s većinom operativnih sustava, uključujući Windows 7/8/10/11, Mac OS, Chrome OS i Linux. Izrađena je od plastike i teži svega 405 grama, što je čini prenosivom, ali i dovoljno čvrstom za svakodnevnu upotrebu. S kabelom dužine 1,5 metara i USB 2.0 priključkom, spremna je za plug-and-play na gotovo svakom uređaju.