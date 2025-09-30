Dell G2723H ide i do 280 Hz zbog čega će se svidjeti kompetitivnim igračima
Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo Dell G2723H, igraći monitor idealan za one koji traže visoku frekvenciju osvježavanja i kojima ne smeta igranje u Full HD-u
Dell G2723H namijenjen je korisnicima koji traže monitor visokih performansi za igranje igara u Full HD-u, zbog čega ga i izdvajamo iz ponude trgovine Računala.hr. Riječ je inače o 27-inčnom monitoru s IPS panelom u Full HD rezoluciji i maksimalnom stopom osvježavanja od čak 280 Hz pri overclockingu. Uz to, vrijeme odziva iznosi 0,5 ms (GtG), što ga svrstava među brže monitore u toj kategoriji.
Monitor podržava Nvidijin G-Sync i AMD-ov FreeSync Premium, čime se smanjuje kidanje slike i latencija tijekom igranja. IPS zaslon donosi široke kutove gledanja (178°) i pokrivenost od 99 posto sRGB spektra, a TÜV-certificirana tehnologija ComfortView Plus smanjuje emisiju plavog svjetla bez utjecaja na prikaz boja.
Ergonomski stalak omogućuje podešavanje visine, nagib, okretanje i pivot, što je praktično kod duljih sesija igranja ili rada. Tanki okvir s tri strane olakšava korištenje u konfiguracijama s više monitora, a stražnji otvori pomažu u odvođenju topline.
Dell je u G2723H ugradio i softverske alate namijenjene igračima poput FPS, Sport i RPG profila, mogućnosti pohrane tri prilagođena profila te opcija kao što su Timer, Frame Rate Counter i Dark Stabilizer za bolju vidljivost u tamnim scenama.
Na raspolaganju su brojni priključci, dva HDMI ulaza, DisplayPort, četiri USB-A 3.2 priključka (dva s podrškom za BC 1.2), jedan USB-B uzlazni priključak te izlaz za slušalice. U paketu dolaze kabel za napajanje, HDMI, DisplayPort i USB kabel. Monitor ne posjeduje ugrađene zvučnike ni TV tuner, no podržava VESA montažu.
Cijena u trgovini Računala.hr iznosi 299,99 eura.
|SPECIFIKACIJE
|Ekran
|27'' (1920 × 1080) / do 280 Hz (OC)
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|IPS / LED
|Kontrast/Svjetlina
|1000:1 / 350 cd/m²
|Vrijeme odziva
|0,5 ms (GtG)
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort, 4 × USB-A 3.2, 1 × USB-B, 3.5 mm audio izlaz