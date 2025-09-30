Dell G2723H ide i do 280 Hz zbog čega će se svidjeti kompetitivnim igračima

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo Dell G2723H, igraći monitor idealan za one koji traže visoku frekvenciju osvježavanja i kojima ne smeta igranje u Full HD-u

Bug.hr utorak, 30. rujna 2025. u 07:03

Dell G2723H namijenjen je korisnicima koji traže monitor visokih performansi za igranje igara u Full HD-u, zbog čega ga i izdvajamo iz ponude trgovine Računala.hr. Riječ je inače o 27-inčnom monitoru s IPS panelom u Full HD rezoluciji  i maksimalnom stopom osvježavanja od čak 280 Hz pri overclockingu. Uz to, vrijeme odziva iznosi 0,5 ms (GtG), što ga svrstava među brže monitore u toj kategoriji.

Monitor podržava Nvidijin G-Sync i AMD-ov FreeSync Premium, čime se smanjuje kidanje slike i latencija tijekom igranja. IPS zaslon donosi široke kutove gledanja (178°) i pokrivenost od 99 posto sRGB spektra, a TÜV-certificirana tehnologija ComfortView Plus smanjuje emisiju plavog svjetla bez utjecaja na prikaz boja.

Ergonomski stalak omogućuje podešavanje visine, nagib, okretanje i pivot, što je praktično kod duljih sesija igranja ili rada. Tanki okvir s tri strane olakšava korištenje u konfiguracijama s više monitora, a stražnji otvori pomažu u odvođenju topline.

Dell je u G2723H ugradio i softverske alate namijenjene igračima poput FPS, Sport i RPG profila, mogućnosti pohrane tri prilagođena profila te opcija kao što su Timer, Frame Rate Counter i Dark Stabilizer za bolju vidljivost u tamnim scenama.

Na raspolaganju su brojni priključci, dva HDMI ulaza, DisplayPort, četiri USB-A 3.2 priključka (dva s podrškom za BC 1.2), jedan USB-B uzlazni priključak te izlaz za slušalice. U paketu dolaze kabel za napajanje, HDMI, DisplayPort i USB kabel. Monitor ne posjeduje ugrađene zvučnike ni TV tuner, no podržava VESA montažu.

Cijena u trgovini Računala.hr iznosi 299,99 eura.

SPECIFIKACIJE 
Ekran 27'' (1920 × 1080) / do 280 Hz (OC)
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1 / 350 cd/m²
Vrijeme odziva 0,5 ms (GtG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort, 4 × USB-A 3.2, 1 × USB-B, 3.5 mm audio izlaz

 



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi