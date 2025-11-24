Trebate dobro računalo za Fortnite? Pogledajte ovu konfiguraciju

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo Galla Rig Core Edition, konfiguraciju složenu u suradnji s Gallasandalom koja će se pokazati idealnom za igrače Fortnitea i ostalih kompetitivnih igara

Bug.hr ponedjeljak, 24. studenog 2025. u 06:30
📷 Foto: Racunala.hr
Foto: Racunala.hr

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo već složeno računalo napravljeno u suradnji s popularnim influencerom Gallasandalom. Galla Rig Core Edition, kako ga nazivaju, namijenjeno je igračima koji traže računalo modernog izgleda i solidnih performansi u kompetitivnim igrama kao što su Fortnite, Valorant, CS 2 i slično.

U samom središtu ove konfiguracije nalazi se AMD-ov Ryzen 7 5700X, procesor s osam jezgri i 16 threadova, koji uz boost do 4,6 GHz pruža dobar omjer performansi i potrošnje. Procesor hladi ARGB 360-milimetarski AIO vodeni sustav, osiguravajući tako niske temperature čak i tijekom dugih sesija igranja.

Računalo dolazi s Kingstonovih 32 GB DDR4 RAM-a pri 3.200 MHz te brzim 2 TB NVMe Gen4 SSD-om, što jamči dovoljno prostora za moderne igre, a i hrpu zabavnog sadržaja. Za grafičku stranu zadužen je Nvidijin GeForce RTX 5060 s 8 GB memorije, koji će pružati zadovoljavajuću količinu FPS-a i u novijim igrama.

Galla Rig Core Edition u Fortniteu na Competitive postavkama drži oko 240 FPS-a, na High postavkama oko 200 FPS-a, dok na Epic grafici bez ray tracinga postiže oko 140 FPS. Čak i uz uključen ray tracing, računalo vrlo stabilno isporučuje oko 90 FPS-a. Riječ je inače od rezultatima internih testova koje je objavila trgovina Računala.hr.

Cijela konfiguracija smještena je u Bit Force Spark ARGB kućište s kaljenim staklom, a napaja ju MSI 650W 80+ Bronze jedinica. Uz LAN/WiFi povezivost i tvornički instaliran Windows 11 Pro, Galla Rig Core Edition spreman je za korištenje praktički odmah po kupnji.

Cijena ovog računala iznosi 1.199 eura.

SPECIFIKACIJE
Procesor AMD Ryzen 7 5700X, 8C/16T, do 4.6 GHz
Grafička kartica GeForce RTX 5060, 8 GB
RAM 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz
SSD Kingston 2 TB NVMe SSD Gen4
Napajanje MSI 650W, 80+ Bronze
MBO ASUS B550, 4×DDR4, LAN, audio
Kućište Bit Force Spark ARGB, kaljeno staklo
OS Windows 11 Pro


