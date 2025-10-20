Tražite slušalice koje vas ne 'zatvore'? Pogledajte Soundcore V40i

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo Soundcore V40i, bežične slušalice otvorenog dizajna koje se samo nataknu na uho

Za one koji žele slobodu bežičnih slušalica, a opet ne žele da ih zatvore te da čuju zvukove iz okoline, tu su Ankerove Soundcore V40i open ear slušalice koje se mogu kupiti u webshopu Tehnologista.hr po cijeni od 79,99 eura.

Radi se, dakle, o slušalicama otvorenog dizajna, koje se samo nataknu na uho, čime su i poprilično stabilne, neovisno o tome kakav oblik ušiju imate. Unutar svake slušalice nalazi se eliptični driver dimenzija 16 x 13 mm koji u kombinaciji s tehnologijom BassUp pruža pojačan i dinamičan bas, usprkos tome što slušalice možda nisu direktno u uhu.

Soundcore V40i imaju četiri mikrofona koje, uz namjenski AI algoritam, omogućuju jasan prijenos glasa, čak i u bučnijem okruženju. Inače nude 6 sati reprodukcije po punjenju, a s kućištem ukupno do 21 sat slušanja. Punjenje traje oko 2 sata, a moguće je i povezivanje s dva uređaja istovremeno putem Bluetootha 5.4.

Spomenimo na kraju i da slušalice imaju IP55 certifikat otpornosti na vodu, znoj i prašinu, što ih čini dobrim izborom i za rekreativce te sportaše.