Borbeni ustroj Buga za 2018.

Mogli bismo sad raspredati o tome radi li se o slučajnosti, spontanosti ili onostranom nadahnuću, ali nekim čudom događa se da svake tri godine priredimo novu kolekciju BBK (Bugovog borbenog kompleta) programa, a paralelno s time i temu broju. Prošli put objavili smo je u siječnju 2015. godine, prije toga 2012., istina, tada u ljetnom dvobroju. Umjesto da tu sada nešto muljamo i pravimo se važni tvrdeći kako smo nakon duge analize i istraživanja navika korisnika zaključili kako je baš to optimalan period za ponavljanje teme i slaganje kolekcije programa, bit ću bolno iskren i priznati da nam je “borbeni komplet”, kao središnja tema broja, bio u mislima i kombinacijama mnogo puta tijekom ove godine. Ali kako se u svakoj od tih prilika iznjedrila neka aktualnija, i tom trenutku primjerenija tema broja, BBK je došao na red tekst sada, točno tri godine nakon posljednje objave.

BBK je uvijek bio tema koju su čitatelji iznimno cijenili, a DVD-i s tom kolekcijom čuvali su se duže vrijeme. Ima čitatelja koji nam prigovaraju zbog toga što još uvijek izdajemo DVD, tvrdeći kako gotovo nitko više nema DVD čitač, ali ovo je baš situacija u kojoj DVD posebno dobiva na vrijednosti. U situacijama kada se pojavi problem na računalu, izgubi veza prema Internetu, ili jednostavno kad se slaže potpuno novo računalo, tada je od neprocjenjive vrijednosti imati pri ruci, na jednom mjestu, sve najnužnije programe koji nam trebaju pri intervenciji u slučaju nekih problema ili konfiguriranju novog stroja. Malo tko slaže samostalno svoje kolekcije i drži ih u pričuvi dok mu ne zatrebaju, a čak i ako je toliko poduzetan, vrlo teško da baš svako malo ažurira tu kolekciju novim verzijama pričuvnih programa. Puno je lakše, brže i jednostavnije poslužiti se našim DVD-om, a za situacije kad računalo nema čitač DVD-a, pripremili smo posebne programe kojima se može kreirati bootabilni USB, kao i kolekciju portabilnih programa, također za korištenje preko USB sticka. Ako imate neke svoje favorite za ovakve kolekcije, a mi ih nismo uključili, svakako nam se javite, da napravimo nadopunu u jednom od sljedećih Bugova.

U sličnom duhu napravili smo i veliku temu za one koji bi voljeli složiti svoje računalo, a pritom imaju mnogo nepoznanica, nježno rečeno. Denis je priredio opširan fotostrip za početnike, kao što smo to znali raditi još devedesetih godina, a kako bi vam bilo sve jasnije, pazili smo na to da slike dobiju pristojan prostor. Prije nam se znalo dogoditi da sve naguramo, pa su se slike morale jako smanjiti, i onda se izgubilo na preglednosti i čitkosti.

Usporedni test - Tenkeyless (TKL) tipkovnice u svojem nazivu zapravo sažimaju ono prema čemu se razlikuju od klasičnih modela - nemaju numerički dio

Imamo ovaj mjesec opširnu recenziju jednog mobitela i opširni, usporedni prikaza druga dva, a kojima je zajednička osobina da se ni jedan od ta dva uopće ne može kupiti u Hrvatskoj. Mora ih se naručiti preko nekog web-shopa koji isporučuje takvu robu u Hrvatskoj, ili iskoristiti putovanje u zemlje gdje su u prodaji, tamo ih nabaviti i onda samostalno uvesti.

Kraj godine tradicionalno je vrijeme u kojem se sastanemo mi iz redakcije koji se još uvijek volimo igrati, sa suradnicima koji pišu o igrama za Bug, i tako formiramo specijalni žiri za izbor najboljih igara u protekloj godini. U to vrijeme zima i nije bila baš nešto jaka, ali svejedno, poštivali smo stare običaje, pa se kuhalo vino i malo mezilo suhomesnate delicije. Kako sam se ja fokusirao na 3-4 igre tijekom cijele godine, imao sam osjećaj da nećemo imati čime popuniti sve kategorije, no u potpunosti sam se u tome prevario. Prijedloga je bilo nevjerojatno mnogo, jedva sam pratio burnu raspravu, ali ipak smo nekako postigli konsenzus oko konačnog odabira. U međuvremenu smo složili web-anketu za Bug, u kojoj smo od čitatelja tražili da i oni izaberu igru godine. Svašta se tu pisalo – od kukanja “pa tko još ima vremena za igranje”, preko ljutnje zašto među deset predloženih igara nema nekog njihovog favorita, i sve do nizanja raznih dodatnih prijedloga, (pre)često i više godina starih, a uvjet nam je bio da su igre izašle u proteklih 12 mjeseci. Drago mi je da smo se na kraju složili s čitateljima, odnosno većinskim dijelom, jer oni su izabrali Wolfenstein II za igru godine, baš kao i mi!

Krajem siječnja održava se novi, peti po redu, Bug Future Show. Već smo sada uzbuđeni i jedva čekamo da počne. Program je isplaniran i dogovoren, tako da su ostale samo sitnice i klasična tehnička priprema uoči samog događaja. O sadržaju, i općenito očekivanjima, razgovarali smo tijekom snimanja talk showa za BugTV, a ako još niste pogledali snimku na YouTubeu, možete je pronaći na ovomjesečnom DVD-u i malo se zabaviti tijekom dugih zimskih noći (svašta smo laprdali). Također, i u Petricovoj kolumni možete doznati puno detalja o sadržaju petog BFS-a, a informacije kako do ulaznica potražite na web-stranici bfs.bug.hr.

