Novi Bug: Test AMD Threadrippera 9000 i najbolji servisi za slanje velikih datoteka

Isprobali smo AMD-ove Zen 5 procesore s 32 i 64 jezgre. Tu je i pregled servisa za dijeljenje datoteka, recenzije gamerskog laptopa, OLED monitora i superbrzog SSD-a te savjeti za nadogradnju Windowsa i pametni dom

Već neko vrijeme je AMD je dominantan na tržištu računalnih procesora i to ne samo onih koji su namijenjeni za stolna računala, nego i u segmentu procesora za najmoćnije radne stanice i profesionalnu upotrebu. Imali smo priliku testirati novu generaciju procesora Threadripper, modele iz serije 9000, poznatije pod nazivom Shimada Peak.

Temelje se na arhitekturi Zen 5, donose veće radne taktove i podršku za bržu DDR5 memoriju. Testirali smo modele s 32 i 64 jezgre, a rezultati su pokazali zašto AMD dominira na tržištu procesora najviše klase – jednostavno Threadripperi predstavljaju ponajbolje procesore za radne stanice i profesionalnu uporabu koje trenutačno možete kupiti.

U temi broja novog Buga bavimo se servisima koje vjerojatno svi koristimo, barem s vremena na vrijeme – kada nekom moramo poslati velike datoteke koje se ne mogu priložiti uz mail i tako dostaviti na udaljenu adresu. Na Internetu postoji puno raznih servisa koji omogućuju slanje velikih datoteka bilo kome u samo nekoliko sekundi. Servisi za dijeljenje datoteka sve su brojniji, nude različite značajke namijenjene različitim korisnicima, stoga smo se odlučili izdvojiti najbolje među onima koji u svojim besplatnim verzijama nude samo privremenu pohranu vaših datoteka. Neki od najpopularnijih servisa promijenili su pravila korištenja, pa je dobro informirati se koje sve alternative postoje i uz koje uvjete se njih može koristiti.

Imali smo priliku isprobati zanimljiv Chuwi laptop, namijenjen igračima. Poseban je zbog kombiniranja AMD-ova procesora Ryzen 9 s Nvidijinim GeForceom RTX 5070 Ti, no ono što zaista obara s nogu je omjer performansi i cijene ovog kineskog prijenosnika.

Ako ste mislili da su ventilatori za kućišta stolnih računala trivijalna komponenta o kojoj se i nema što puno za reći – niste još do sada pročitali ni jednu analizu Maria Bakse. Ovaj put je detaljno secirao 120-milimetrasku izvedbu Noctua NF-A12x25 G2 PWM (Sx2-PP) ventilatora.

Na sličan način je i Davor Šuštić provjerio što sve pruža Samsung Odyssey G6 G60SD, jedan od najjeftinijih OLED monitora na našem tržištu.

Kingston Fury Renegade G5 2 TB je, po tvrdnji Slavena Pintarića, jedan je to od ponajboljih PCIe 5.0 NVMe SSD-ova na tržištu, koji se temelji na tehnološki najmodernijem kontroleru nove generacije. Posebno se ističe izvrsnim performansama, ali i odličnom energetskom učinkovitošću. Jedini nedostatak predstavlja, sasvim očekivano, nešto viša cijena prema gigabajtu prostora.

I da bih dalje nizao brojne recenzije koje smo objavili u ovom broja Bugu, upućujem vas na stranicu s kompletnim sadržajem.

Softverski dio posvećen svima koji su još na Windowsima 10, a razmišljaju o prelasku na Windowse 11, koje ne podržava njihov hardver – savjete što im je činiti priredio je Matija Gračanin.

A naš ovomjesečni posebni prilog posvetili smo Smart Home Indoors rješenjima – kućanskim aparatima i senzorima te savjetima za one koji se žele malo ambicioznije time pozabaviti, a ništa ne znaju o protokolima i platformama.

Novi Bug od sutra je na kioscima, a u digitalnom izdanju dostupan je već sada.