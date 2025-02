New York Times kreće s AI-jem u redakciji i nisu jedini

New York Times uvodi umjetnu inteligenciju u svoje poslovanje. Velike medijske kuće već koriste AI za automatsko pisanje članaka, prijevode i analizu podataka. Dok Washington Post prednjači u AI inovacijama, neki mediji ostaju oprezni zbog mogućih zlouporaba nove tehnologije u novinarstvu

Prema redakcija je putem internog e-maila obaviještena o pokretanju novog AI alata nazvanog Echo, piše TheVerge.

Interno razvijeni alat Echo

Novi AI sustav koristit će se za kreiranje sadržaja za društvene mreže, optimizaciju naslova za tražilice i programiranje. Uredničko i proizvodno osoblje proći će obuku za korištenje ove tehnologije, a Times je već odobrio pristup nekoliko AI programa, uključujući GitHub Copilot, Google Vertex AI, NotebookLM, ChatExplorer te određene Amazonove AI proizvode. Dodatno, redakcija će imati pristup OpenAI-jevom API-ju preko službenog poslovnog računa.

Interno razvijeni alat Echo omogućit će novinarima sažimanje članaka i interaktivnih sadržaja. Uredništvo potiče korištenje AI alata za optimizaciju sadržaja za tražilice, pripremu tekstova za društvene mreže te analizu dokumenata i slika. Međutim, postavljene su jasne granice - AI se ne smije koristiti za pisanje ili značajno mijenjanje članaka, niti za unos materijala zaštićenih autorskim pravima. Zabranjena je i objava AI generiranih slika i videozapisa, osim u slučajevima kada se demonstrira sama tehnologija, uz obvezno označavanje takvog sadržaja.

Strah od generiranja netočnih informacija

Unatoč službenom entuzijazmu, neki zaposlenici izrazili su zabrinutost. Njihova je bojazan da bi korištenje AI moglo dovesti do pada kreativnosti i generiranja netočnih informacija. Posebno je zanimljiv kontekst u kojem Times uvodi AI alate - list je trenutno u pravnom sporu s OpenAI-jem zbog navodnog neovlaštenog korištenja Timesovog sadržaja za treniranje AI modela.

Times u svojim uredničkim smjernicama navodi kako "generativna umjetna inteligencija može pomoći novinarima u otkrivanju istine i boljem razumijevanju svijeta." Naglašavaju da im strojno učenje već pomaže u stvaranju sadržaja koji inače ne bi mogli proizvesti, a vjeruju da generativna AI može dodatno unaprijediti njihove novinarske kapacitete.

Ostaje otvoreno pitanje kako će se ova integracija AI tehnologije odraziti na kvalitetu novinarstva u jednoj od vodećih svjetskih medijskih kuća. Times očito vidi AI kao alat koji, poput ranijih tehnoloških inovacija, može podržati temeljno novinarsko poslanje - iako uz jasno definirane granice njegove primjene.

Washington Post prednjači

Drugi svjetski mediji također eksperimentiraju s umjetnom inteligencijom, svaki na svoj način. Washington Post prednjači u tome sa svojim AI alatom Heliograf, koji od 2016. godine automatski stvara članke temeljene na velikim količinama podataka. Ovaj "robotski novinar" prvo se dokazao tijekom Olimpijskih igara u Rio de Janeiru, a kasnije je korišten i za izvještavanje o predsjedničkim izborima u SAD-u.

Talijanski izdavač RCS MediaGroup, koji objavljuje Corriere della Sera, otišao je korak dalje. U suradnji s OpenAI-jem razvili su virtualnog asistenta za svoju aplikaciju "L'Economia". Njihovi pretplatnici mogu pretraživati članke, dobivati sažetke i čak postavljati stručna pitanja iz područja financija i prava.

The Economist je pak odlučio iskoristiti AI za brze prijevode. Njihova aplikacija Espresso koristi umjetnu inteligenciju za prevođenje sadržaja na francuski, njemački, mandarinski i španjolski jezik. S obzirom na to da se sadržaj ažurira i do 20 puta dnevno, prijevodi se ne pregledavaju ručno, ali se uklanjaju eventualne veće pogreške.

Neki mediji pristupaju AI-ju s većim oprezom

Švicarski mediji, primjerice, koriste AI isključivo kao pomoćni alat, ne za proizvodnju cjelovitih tekstova. Njihova odluka temelji se na istraživanju koje je pokazalo značajnu skepsu javnosti prema korištenju AI-ja u novinarstvu. Slučaj male novine Cody Enterprise iz Wyominga pokazuje zašto je takav oprez opravdan. List se našao u skandalu kada je otkriveno da je jedan njihov novinar koristio AI za izmišljanje citata i priča. Nakon toga su uveli sustav za otkrivanje AI generiranog sadržaja, a njihov urednik Chris Bacon naglasio je važnost ljudskog nadzora u novinarstvu.