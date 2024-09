Viralno je postalo virtualno: Wordle dostupan za igranje u VR-u

Vlasnik popularne igre, New York Times, preselio je iskustvo pogađanja petoslovnih riječi u okruženje virtualnog svijeta Meta Questa. Igra je nepromijenjena, a razlozi za taj potez nisu sasvim jasni

Prije nešto manje od tri godine, krajem 2021., u svijet je puštena malena i jednostavna igra s riječima, Wordle. Cilj igre je, za one koji su možda propustili taj fenomen, u šest pokušaja pogoditi riječ od pet slova, jednom dnevno, a dnevni je zadatak isti za sve igrače. Svoju popularnost Wordle je stekao dijeljenjem rezultata na društvenim mrežama, što je potaknulo interes i konkurenciju među igračima – tko će u manje pokušaja riješiti dnevnu zagonetku.

Početkom siječnja 2022. godine Wordle je igralo nešto više od 300 tisuća igrača, a do kraja tog mjeseca dogodila se "eksplozija" pa je igra bilježila i nekoliko milijuna posjeta na dan. Već početkom veljače to je privuklo New York Times, koji je igru kupio od autora, Josha Wardlea, za više od milijun dolara, pa je nastavio razvijati. Danas Wordle bilježi čak 4,8 milijardi posjeta godišnje, što pokazuje da je igra i dalje vrlo popularna.

Ista igra u novom sučelju

Međutim, od tih nekoliko desetaka milijuna igrača, koji Wordle rješavaju svakodnevno, vjerojatno nitko nikada nije pomislio "Kako bi bilo dobro ovu igru igrati s VR naglavnikom na očima, umjesto na računalu ili mobitelu". No, tu smo gdje smo – New York Times je odlučio napraviti iskorak u virtualni svijet, pa je Wordle od sada dostupan za igranje i putem službene aplikacije za VR set Meta Quest (podržane su verzije 2, 3 i Pro).

Wordle u trodimenzionalnom svijetu izgleda identično kao i ranije. Tu su dvodimenzionalni panel s riječima i virtualna tipkovnica, s razlikom što sve to "pluta" u nekom virtualnom prostoru pred očima igrača. Na Metinom blogu objavljena je vijest o dolasku popularne mozgalice na platformu Quest, a razloge za taj potez objasnio je Jonathan Knight, prvi čovjek odjela NYT Games. Ovo "objasnio" ne treba shvatiti doslovno, jer je u njegovim riječima teško pronaći čvrste razloge za prebacivanje Wordlea u VR:

"Uvijek tražimo jedinstvene i kreativne prilike za dopiranje do publike s našim igrama. Ova suradnja odražava naše prihvaćanje inovativnih tehnologija i istraživanje novih formata i iskustava, poput miješane stvarnosti, u kojima možemo oživjeti naše igre. Wordle je savršen izbor za ovo virtualno okruženje, s obzirom na njegovo jednostavno sučelje prilagođeno korisniku, koje je publika diljem svijeta zavoljela", kaže Knight.

"Panel Wordlea u dvije dimenzije posebno je prilagođen za Quest i fokusirana je inačica Wordle iskustva", nastavlja, izražavajući nadu da će na taj način njihova igra doprijeti do novih igrača, kojima će se svidjeti "interaktivnija" trodimenzionalna igra. Vlasnici Meta Questa i ljubitelji mozgalica – link za preuzimanje nativne Wordle aplikacije je ovdje.