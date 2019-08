Rujanski Bug (322) više nego ikada ispunjen hardverskim hitovima

Rijetko kad nam se događalo da u jednom broju imamo čak tri hard-hita, a kako u svakoj od tih tema ustvari predstavljamo seriju proizvoda, stvarni broj “hitova” u novom Bugu je i daleko veći. To se odrazilo i na naše redakcijske preporuke, kojih je čak jedanaest! Vrlo vjerojatno nam je i to rekordni broj dodjele tih priznanja u jednom broju.

Najviše je rasturao AMD. Prvo je tijekom Computexa u Taipeiju predstavio procesorsku seriju Ryzen 3000, čipset X570 i najavio novu generaciju kartica Radeon 5700, koje je potom na E3 sajmu službeno predstavio, a u kolovozu je u San Franciscu lansirao trenutačno najbrže serverske procesore na svijetu.

Tri procesora Ryzen serije 3000 (5, 7 i 9), grafičke kartice Radeon RX 5700 i RX 5700 XT te omanju hrpicu ploča s čipsetom X570 uspjeli smo nabaviti i testirati za ovaj broj.

Tome valja pribrojiti i testove tri kartice iz nove Nvidijine serije RTX Super (2060, 2070 i 2080) pa će vam biti jasno od kuda toliko hitova i preporuka.

No nismo gotovi s nagradama – svake godine sredinom kolovoza EISA, svjetska asocijacija najutjecajnijih tech časopisa, u kojoj je Bug jedini član iz Hrvatske, objavljuje dobitnike priznanja EISA Awards. Pregled dobitnika iz nama najzanimljivijih kategorija objavljujemo u ovom broju.

I tek sada dolazimo do središnja teme ovog broja, a to su najbolji jeftini mobiteli. Odmah moramo razjasniti kako se ne bavimo doista najjeftinijim modelima na tržištu, kod kojih je u prvom planu samo cijena, već mobitelima koji zadovoljavaju neke tehnološke minimume za koje držimo da su donja granica na koju bi tehnološki osviješten i malo zahtjevniji korisnik trebao pristati. Najjeftiniji modeli takvog tipa uređaja cjenovno se kreću u rasponu od 1.200 do 2.400 kuna.

Davor Šuštić, autor teme, povukao je zanimljivu paralelu s istom temom koju je radio prošle godine: “Od našeg posljednjeg testa najboljih jeftinih mobitela prošlo je tek malo više od godinu dana, ali u tom se razdoblju promijenilo – sve! Modeli koji su cijenom dostižni smrtnicima imaju bolje ekrane, kvalitetnije kamere, uvjerljivije performanse, izdržljivije baterije, moderniji dizajn i robusniju konstrukciju nego do sada, a to znači da njihova kupnja ne podrazumijeva više pristajanje na niz kompromisa”.

Među ostalim hardverskim recenzijama spomenimo atrkativno i skupo PC kućište Corsair Carbide 678C; zanimljivi headset HyperC Cloude Mix, klon prethodna dva modela; Tangent Spectrum X5 BT aktivne i po potrebi bežične zvučnike; akcijsku kameru DJI Osmo Action i impresivni OLED televizor LG OLED55C9PUA.

Vjerujemo da će vam biti posebno zanimljiva tema o OBD čitačima, osobito jer je to prvi put da uopće o njima pišemo u Bugu. Pretpostavljamo da dio čitatelja i ne zna o čemu se radi, ali već ako kažemo kako su to gadgeti za automobile, možda je malo jasnije. Puni naziv je on-bord diagnostics, koji postoji, naravno, u profesionalnim izvedbama, ali i u jeftinim obliku, namijenjen entuzijastima, kao i svakome drugom. Svi noviji automobili (benzinci od 2001., odnosno dizeli od 2003.) imaju OBD konektor, obično je smješten ispod volana. Kakvih sve OBD čitača ima, što se njima može očitavati, kako čitati podatke koje isporučuju, koje aplikacije koristiti itd., možete saznati u našoj temi. Javite nam zanimaju li vas takve, specijalizirane teme, kao i želite li da više pišemo o OBD čitačima ili da priredimo pregled softvera za njih?

Facebook je najavio razvoj vlastite valute Libre i platforme za digitalno plaćanje. Kakva bi točno kriptovaluta Libra bila, koje su njene prednosti i mane, kako bi to moglo utjecati na ostale platne sustave, pročitajte u opširnom osvrtu Matije Gračanina.

Imamo i osvrt na developerske razvojne alate, ovaj put na GameMaker Studio 2, namijenjen za razvoj 2D igara, znači za one s ambicijom razvoja indie naslova.

Krajem listopada izlazi novi Call of Duty: Modern Warfare, koji već sada izaziva veliki interes. Već godinama vlada neka umjetna podjela na fanove Call of Dutya i Battlefielda, koji obično s prezirom gledaju jedni na druge. Većina ekipe s kojom se ja družim i igram već godinama sklonija je Battlefieldu, ali moram priznati da mi je dobar dio njih rekao kako su već uplatili Call of Duty: Modern Warfare. U novom Bugu možete pročitati Dannyevu najavu Cod: MW-a i moram priznati kako sam i ja nakon čitanja njegovog tekst vrlo blizu odluci da nakon jako dugo vremena kupim Call of Duty.

U nagradnoj igri u rujnu imamo tri nagrade - eShark gaming stolicu, tipkovnicu i headset, nemojte zaboraviti prijaviti se. Sretno!