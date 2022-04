Sve o radu s više monitora i može li Chrome OS Flex oživjeti vaš stari laptop, saznajte u Bugu!

Radite li već na računalu s više monitora ili to tek planirate, proširte svoje znanje informacijama u našoj savjetodavnoj ovomjesečnoj temi broja. Imate li stari prijenosnik koji biste voljeli vratiti u život, saznajte može li vam pri tome biti od koristi Chrome OS Flex

Gotovo polovica sudionika ankete nedavno objavljene na Bug.hr-u navela je kako pri korištenju računala koriste više od jednog monitora.

Što je bolje - kupovati monitore sa što većom dijagonalom i tako doći do veće radne površine ili se odlučiti za dva-tri manja modela, pa ih spajati zajedno? Često se događa da nakon kupnje novog, zamjenskog, monitora mnogi zaključe kako im je ipak žao odbaciti stari, pa im on postane sekundarni ekran, i tako se neplanirano dovedu u situaciju da i dalje trpe njegove nedostatke, zbog kojih su vjerojatno i kupili novi monitor.

Mogućih kombinacija zaista je mnogo, a prečesto se pomirimo sa zatečenim stanjem i složimo si postavu koja ni ne funkcionira baš najbolje, ignorirajući kako bismo, uz neke manje ili veće promjene, daleko bolje mogli organizirati vlastiti prostor za rad ili igranje, i tako bitno unaprijediti vlastito "korisničko iskustvo".

Nekada je bilo egzotično vidjeti kako netko radi na dva ili više monitora, a danas je to sve češća pojava. Usprkos tome, malo tko u startu prodaje konfiguracije s već uključenim višemonitorskim sustavom. Takvo što uglavnom je rezervirano samo za egzotična rješenja ili specifične profesionalne sustave. I baš zato, zaključili smo kako bi bilo korisno na jednom mjestu objasniti cijelu problematiku, koju treba razumjeti kako bi svatko mogao sam složiti sustav primjeren svojim potrebama.

Zadatka se prihvatio Mario Baksa, i kada je on sve to skupa razradio, shvatili smo da to ne može biti tek obični savjetodavni tekst, već – tema broja! Vrlo temeljito i sustavno pristupio je tematici, a uz veliki blok različitih scenarija (kombinacija), pripremio je i originalno kreirane ilustracije, kako bi sve bilo i vizualno zorno prikazano za lakše razumijevanje svih mogućih postavki.

Tema broja se sastoji od 23 segmenta (od toga je 15 razrada pojedinih kombinacija), a svakako bih svima koji već rade na više monitora preporučio tekst "Tipkovničke kratice i FancyZones". Osobno već duže na svoje računalo imam spojena tri monitora (dva pomoćna su identična, ali s manjom rezolucijom i manjom dijagonalom od glavnog) i tek sam ih svojedobnim usvajanjem ovih kratica počeo koristiti daleko ugodnije i efikasnije.

Umjesto velikog masovnog testiranja, ovaj mjesec Denis je pripremio vrlo zanimljiv dvoboj cjenovno atraktivnih procesora – sučelio je Intel Core i5-12400 i AMD Ryzen 5 5500! Radi se o nedavno lansiranim procesorima iz jeftinijih serija Core 12. generacije i Ryzena 5000, koji su došli u Bug Lab, pa smo ih odlučili detaljno testirati. Na kraju, bez imalo diplomatskog takta, zaključujemo otvoreno koji je procesor u ovom dvoboju pobijedio.

Često spominjemo kako smo svjesni da bismo trebali više prostora posvetiti i softverskim temama, pa evo, ovaj mjesec to i činimo – u posljednje vrijeme, iznimno produktivni, Mario Baksa pripremio je još jednu veliku temu za svibanjski Bug – uhvatio se zadatka na kojem je isprobavao besplatni Googleov operacijski sustav Chrome OS Flex, koji bi trebao poslužiti kao alternativno rješenje za slabašna i stara računala. Isprobali smo taj OS na raznim kompjuterima, čak istražili korištenje Linuxa u virtualnom stroju. Naravno, u temi je opisan i postupak kako možete sami preuzeti Chrome OS Flex i kako se može pripremiti instalacija (preko USB sticka) za razna (stara) računala.

Imamo i mnogo pojedinačnih recenzija ovaj mjesec – impresivni monitor Alienware AW3423DW baziran na najnovijoj QD-OLED tehnologiji; raskošnu tipkovnicu ASUS ROG Strix Flare II; poveći laptop Dell G15 5511 s vrlo pristupačnom cijenom; PC kućište Antec DF700 flux, dobro provjetreno i šareno; Drago je usporedio TrackIR i VR naglavnik, detaljno opisujući kakva je razlika igrati neku igru s trackerom ili naočalama za virtualnu stvarnost...

Popis svih recenzija potražite na stranci s kompletnim sadržajem novog broja.

Ako volite čitati o povijesti računalstva sigurno će vam pozornost privući osvrt na Apollo Guidance Computer. kompjuter koji je omogući prvo slijetanje na Mjesec s ljudskom posadom, a korišteno je i u prethodnim misijama.

U završnom bloku tekstova dočekat će vas i osvrt na Roblox, hit-igru koja već godinama uspijeva zadržati pozornost igrača. Autor je Marko Raos, i on se fokusirao na sustav za razvoj igara i mogućnosti zarađivanja, što je jedna od ključnih značajki tog mega popularnog naslova.

Novi Bug od danas je na kioscima, a pretplatanicima je dostupan i u digitalnom obliku.