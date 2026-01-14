Insta360 predstavio web kamere Link 2 Pro i 2C Pro s većim senzorima

Za razliku od osnovnih modela, Link 2 Pro i 2C Pro dolaze s većim senzorima, što ujedno znači i bolju kvalitetu slike u video pozivima

Matej Markovinović srijeda, 14. siječnja 2026. u 21:16
📷 Foto: Insta360
Prošlo je nešto više od godinu dana otkako je Insta360 predstavio web kamere Link 2 i Link 2C, a sada je predstavio i njihove Pro verzije koje dolaze s većim 1/1,3-inčnim senzorima. Riječ je o osjetno većim senzorima u odnosu na 1/2-inčne kod osnovnih modela, što bi se trebalo odraziti na bolju kvalitetu slike, osobito u slabijim svjetlosnim uvjetima.

Naime, model Link 2 Pro ima gimbal koji omogućuje automatsko praćenje korisnika dok se kreće prostorijom. Putem tvrtkine aplikacije moguće je definirati zone praćenja, uključujući područja u kojima se praćenje privremeno zaustavlja. Kamera inače koristi objektiv s kutom gledanja od 84° uz otvor blende f/1.9.

Proizvođač ističe da novi senzor donosi 2,23 puta veću svjetlosno osjetljivu površinu, Dual Native ISO s HDR-om, 4x in-sensor zum, PDAF autofokus te bokeh efekt koji se radi u stvarnom vremenu. Navode također i „ekvivalentne piksele” veličine 2,4 µm, što upućuje na korištenje binninga.

Drugi model, Link 2C Pro, dijeli većinu ključnih značajki s Linkom 2 Pro, ali nema gimbala. Umjesto automatskog praćenja koristi inteligentno izrezivanje kadra putem in-sensor zuma, koji se automatski prilagođava ako se u kadru pojavi više osoba. Ovaj model ima i fizičku roletu za zatvaranje objektiva radi privatnosti.

Napomenimo da obje kamere podržavaju snimanje u 4K rezoluciji pri 30 FPS-a te u 1080p pri 60 FPS-a, uz napomenu da bokeh funkcionira samo u 1080p pri 30 FPS-a. Ugrađena su i dva mikrofona s više načina hvatanja zvuka koji rade u kombinaciji s AI sustavom za redukciju šuma.

Novi se modeli već mogu kupiti na službenoj stranici Inste360. Link 2 Pro košta 270 eura, dok je Link 2C Pro dostupan za nešto jeftinijih 220 eura.

 



