AI2FUTURE 2021 – mjesto godišnjeg okupljanja AI stručnjaka i biznisa u Hrvatskoj

Jednom godišnje svi važniji sudionici zajednice koja razvija i radi na području umjetne inteligencije sudjeluju na godišnjoj konferenciji udruge CroAI– AI2FUTURE. Ova najveća hrvatska konferencija posvećena umjetnoj inteligenciji održat će se 14. i 15. listopada u Zagrebu u Krašu i predstavlja idealnu priliku za kreiranje novih ideja i projekata.

Na konferenciji na kojoj se očekuje 250 sudionika od kojih će 40 sudjelovati kao panelisti i govornici, biti će prezentiran AI Landscape 2.0. Nastavno na prošlu godinu, CroAI je napravila istraživanje AI scene u Hrvatskoj s namjerom nadograđivanja AI krajolika kako bi se na mapu stavile sve relevantne tvrtke, institucije i organizacije koje zajedno kroče put prema tehnološkoj budućnosti.

Nacionalna strategija umjetne inteligencije

Osim toga, na konferenciji će neki od najvažnijih aktera za razvoj nacionalne strategije umjetne inteligencije iz biznisa i države, predstavnici CroAI, Cisexa, Infobipa i Photomatha donijeti zaključke kako da AI postane od strateške važnosti u Hrvatskoj. Naravno, AI može biti i nešto po čemu Hrvatska može biti prepoznata u Europi i svijetu, kao što je to, primjerice, susjedna nam Slovenija napravila s blockchain tehnologijom. Jedan od mogućih smjerova jest pozicioniranje Hrvatske kao destinacije za tvrtke i startupe koji inoviraju AI rješenja i trebaju ih testirati i validirati.

Upravo stoga dio programa posvetiti će se kreiranju AI sandboxa u kojem startupi mogu razvijati nove proizvode bez tereta prevelike regulative i troškova te regulative. Time se može poslati poziv svima da AI startupe pokreću upravo u Hrvatskoj, što bi nas moglo znatno podići na ljestvici država koje potiču inovativnost. Nastojat ćemo donijeti zaključak vezano za potrebnu regulativu i strategiju, a kako bi imali dobar temelj za to, predstavit ćemo primjere dobre prakse iz usporednih zemalja u Europi.

AI startup pitch

U sklopu konferencije održat će se i najvažniji AI startup pitch u regiji, CroAI pitch, na kojem će se predstaviti odabranih TOP 10 AI startupa iz Hrvatske i regije. Najbolje od njih će odabrati žiri sastavljen od investitora, ponajviše predstavnika europskih fondova rizičnog kapitala, VC fondova, koji kombinirano imaju stotine milijuna eura investicijskih ulagačkog kapitala. Prošlogodišnji pobjednik pitcha primio je kao rezultat toga investiciju od 900.000 eura.

Drugi dan obojan je the best of poslovno tehnološkim primjerima. Kao i svake godine i ove prisutni će poslušati samo premijere. Odabrane tvrtke će ispričati što su radile protekle godine i to kroz konkretne primjere. Ujedno će dvije tvrtke prezentirati načine na koje one ugrađuju poslovne procese temeljene na umjetnoj inteligenciji.

Konferenciju partnerski podržavaju A1 i Photomath kao TOP partneri te Ascalia, BonsAI, Infobip, Megatrend, Poslovna inteligencija, Robotiq i TIS.

Sve informacije o konferenciji možete pronaći na www.ai2future.com.