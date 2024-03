Američka gospodarska komora otvara Adria Summit 2024

Adria Summit će se održati treću godinu zaredom od 8. do 12. svibnja na dvije lokacije u dvije zemlje - Kempinski Hotel Adriatic u Umagu, Hrvatska, i Kempinski Palace u Portorožu, Slovenija.

Na prve dvije konferencije sudjelovalo je oko 800 posjetitelja i 160 govornika iz 18 zemalja. Sudionici su imali priliku čuti inspirativne govore i panel rasprave vođene od strane istaknutih ličnosti poput Marka Landija, poznatog po ponovnom povezivanju Stevea Jobsa s Appleom, Maria Henjaka, izvršnog direktora Gorenjske banke, Ljiljane Ahmetović, direktorice Shoppstera, Milana Gospića, direktora Microsofta i mnogih drugih.

Na prethodna dva summita sudjelovala je 251 tvrtka, uključujući Gorenjsku banku, OTP banku, Procredit banku, Adikko banku, PBZ, Zagrebačku banku, Shoppster, Ananas, Microsoft, Delta Holding, Milšped, Rakuten Viber. Prošle godine konferenciju su otvorili direktori Hrvatske gospodarske komore i Privredne komore Srbije.

Ove godine, Američka gospodarska komora (AmCham) otvara nove perspektive za poslovnu suradnju preko Atlantika.

Adria Summit se pozicionirao kao ključno središte za razmjenu ideja i umrežavanje. Osim predavanja i panela, sudionici su uživali u raznim aktivnostima poput turnira u golfu, tenisu, vožnji biciklom, događajima Rivamare, istarskim delicijama, kao i gala večeri u prekrasnom Kempinski Palaceu u Portorožu, uz nastup poznate srpske operske pjevačice Marije Nešić.

Očekivanja za ovogodišnji događaj su veća, a raznovrstan program obećava inspirativne rasprave i zanimljive panele:

"Izgradnja klastera kompanija usmjerenih prema američkom tržištu": Američka privredna komora organizira raspravu koja istražuje strategije suradnje između tvrtki iz Adriatske regije i Europe koje teže ulasku na dinamično američko tržište.

"Ubrzanje inovacija: Uloga umjetne inteligencije u digitalnoj transformaciji": Ovaj panel će istražiti kako umjetna inteligencija može revolucionirati poslovanje i industrije, te kako organizacije mogu učinkovito integrirati umjetnu inteligenciju u svoje strategije digitalne transformacije.

"Od hiper do stabilnosti: Što se promijenilo u financiranju inovacija?": Ova rasprava će osvijetliti nedavne tržišne turbulencije, od inflacije i visokih kamatnih stopa do kolapsa SVB-a, otpuštanja u IT sektoru, i njihovog utjecaja na apetite investitora.

"Oživljavanje fantazija u kupovini: Kako umjetna inteligencija transformira maloprodaju": Ovaj panel će istražiti kako umjetna inteligencija mijenja način na koji potrošači doživljavaju kupovinu, uključujući personalizirana online iskustva korištenjem AR i VR tehnologija.

"Brzo i bez problema: Upravljanje brzim i jednostavnim plaćanjima": Ovaj panel će istražiti tajne glatkih, brzih plaćanja u e-trgovini, fokusirajući se na optimizaciju korisničkog iskustva i integraciju vodećih sustava plaćanja radi maksimalne praktičnosti.

"Regionalni dijalog: Izazovi i mogućnosti za udruženja e-trgovine": Udruženja e-trgovine s Jadranske regije i šire će se okupiti kako bi raspravljala o raznim relevantnim temama i podijelila svoja iskustva i izazove. Glavni fokus dana će biti na tome kako iskoristiti bliže odnose unutar regije i dobiti vrijedne uvide iz različitih zemalja.

"E-pravnički: Kako prodati proizvod bez gubitka dolara - pravni okvir online prodaje": Ova sesija će obuhvatiti sve aspekte e-trgovinskih transakcija, od zakona o zaštiti potrošača do propisa o zaštiti podataka. S praktičnim savjetima, naučit ćete kako zaštititi svoje interese, smanjiti pravne rizike, i maksimizirati profitabilnost u online poslovanju, bez gubitka dolara.

"Budućnost ljudskih resursa: Kako umjetna inteligencija mijenja poslovne uloge": Kako se HR nosi s izazovima u brzo mijenjajućem okruženju e-trgovine i poslovanja? Ova tema istražuje utjecaj umjetne inteligencije na prirodu posla, uključujući pojavu novih poslovnih uloga i potrebu za razvojem novih vještina radnika.

"Umjetno inteligentni lanac opskrbe: Optimizacija upravljanja zalihama i logistikom": Kako optimizirati svoje procese isporuke i dostave uz pomoć umjetne inteligencije kako biste poboljšali zadovoljstvo kupaca i razvili svoje e-trgovinsko poslovanje? Ova tema se fokusira na primjenu umjetne inteligencije u upravljanju lancem opskrbe, uključujući prognoze potražnje, optimizaciju zaliha, i planiranje ruta.

"Zelena je nova crna: Otkrivanje ekoloških strategija e-trgovine": Panel koji otkriva najnovije održive prakse u ekološkoj e-trgovini, namijenjene ekološki osviještenim potrošačima. Od zelenja lanca opskrbe do ekološki prihvatljive ambalaže, proći će kroz načine kako uspjeti u doba održive kupovine i izvještavanja o ESG-u.

"Digitalna ekonomija zabave: Otkrivanje moći nematerijalne trgovine": Od virtualnih dobara do ekskluzivnog sadržaja, kako e-trgovina mijenja način na koji potrošači komuniciraju sa svojim omiljenim igrama, filmovima, i digitalnim iskustvima? Ovaj panel će prikazati istraživanja najnovijih trendova, inovativnih strategija, i novih tehnologija koje pokreću rast i inovacije u ovom uzbudljivom digitalnom pejzažu.

Osim ovih panela, sudionici će imati priliku sudjelovati u brojnim drugim raspravama, predavanjima, i umrežavanjima. Adria Summit 2024 obećava da će biti ne samo platforma za razmjenu znanja i umrežavanje, već i za oblikovanje budućnosti tehnologije i poslovanja. Za više informacija i registraciju, posjetite stranice Adria Summita.