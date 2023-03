Hoće li AI otključati puni potencijal hrvatskog turizma?

Hrvatska će, putem novog projekta Hrvatske turističke zajednice, nakon gotovo cijelog desetljeća, promijeniti svoj glavni turistički slogan i vizualni identitet, koji se obraćaju stranim turistima. U skladu s time, najavljeno je i stvaranje nove vizije Hrvatske kao turističke destinacije, koja bi trebala stvoriti nešto prestižniji turistički brenda Hrvatske na tradicionalnim i novim tržištima, najavljeno je iz HTZ-a.

No, ove vizualne i komunikacijske promjene moraju se odraziti i u stvarnosti, koja je često poprilično drugačija i donosi neke sasvim druge izazove – od održivosti, preko neizbježne digitalizacije pa sve do najnovijeg trenda, korištenja umjetne inteligencije u svim zamislivim područjima života. Upravo ti će izazovi biti glavne teme ovogodišnje Bugove konferencije 3T – Tourism, Travel and Tech, koja spaja turizam i tehnologiju.

12-mjesečni turizam

Dio programa konferencije već smo predstavili, a on je sada nadopunjen, pa možemo sa zadovoljstvom najaviti da će, 15. ožujka u Kaptol Boutique Cinema & Baru, svoje predavanje održati vjerojatno najpoznatiji Britanac koji živi u Hrvatskoj, Paul Bradbury, isto tako poznat po svojim kritikama domaćeg turizma, onakvoga kakvoga vidi HTZ. Njegovo predavanje bit će naslovljeno "Otključavanje hrvatskog autentičnog turističkog 12-mjesečnog potencijala".

Osim toga Bradbury će biti sugovornik Olegu Maštruku u "talk showu", točki programa koja ima cilj odgovoriti na pitanje može li Hrvatska konkurirati u modernom svijetu multipolarnog turizma.

Održivost, luksuz i roboti

Panel rasprava konferencije 3T održat će se s temom "Idu li luksuz i održivost u turizmu i putovanjima zajedno?".

Igor Marušić, Product manager iz Hrvatskog Telekoma govorit će o primjenama chatbota u hotelijerstvu. Kako postati konkurentniji korištenjem digitalnih usluga – u svojem će predavanju razotkriti Mihovil Vilajtović iz Marina21 grupe i Krešimir Jusup iz HT-a.

Podizanje zadovoljstva gostiju na višu razinu, dakako uz pomoć tehnologije, bit će tema predavanja koje će održati Tina Knežević, Software Engineer iz Megatrend poslovnih rješenja.

Antoaneta Šimunović, vlasnica i direktorica Luxury Living Croatia, odgovorit će na pitanje "Postoji li luksuz u Hrvatskoj?", dok će Robert Sedlar, voditelj prodaje u Interzero Hrvatska, rasvijetliti dilemu "Održivi turizam u Hrvatskoj – mit ili stvarnost?".

Informacije i ulaznice

Konferencija 3T – Tourism, Travel and Tech održava se 15. ožujka 2023. godine u prostorima Kaptol Boutique Cinema & Bar, na adresi Nova Ves 17, Zagreb.

Cijena ulaznice za fizičko sudjelovanje je 80 € (602,76 kn), a uključuje i ručak. Cijena za online sudjelovanje je 30 € (226,04 kn). Kupci bilo koje ulaznice dobivaju i pristup snimkama predavanja. Svoje ulaznice već sada možete nabaviti ovdje.