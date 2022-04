Može li Adria Summit bez streaminga uživo?

Od 5. do 8. svinja u Savudriji se održava prva regionalna konferencija o budućnosti digitalne trgovine, Adria Summit

Zašto baltičke zemlje imaju 100 puta više startupa od ostatka regije? Zašto imaju jednoroge? Jedan od njih Viber, odnosno Rakuten bit će na Adria Summitu, prvoj regionalnoj konferenciji o budućnosti digitalne trgovine, od 5. do 8. svibnja u hotelu Adriatic, Kempinski u Savudriji.

Hoće li Infobip i Coing, poznat po timetrackeru Clockify koji je eksplodirao za vrijeme korone, izaći na burzu i službeno postati jednorozi? Zašto je 2 do 5 milijuna dolara u San Franciscu minimum koji investitori daju startupu te kako doći do njih, objasnit će Vera Kenehan.

Kako gaming utječe na razvoj internetske industrije i koliki je udio u kartičnom plaćanju? Beskontaktna plaćanja, fintech aplikacije, soft POS terminali, što je sljedeće – Mastercard zna, hoćemo li čuti? Koliko je teško implementirati plaćanje preko Interneta? Dostava i sharing servisi, kamo pak oni idu, koji su izazovi i koliko se koriste i za što poslije korone. Hoćemo li imati prvog robota kuhara na Adria Summitu, hoće li ga Bujas dovesti i što mu je u rodu R2D2? Mogli bismo nastaviti postavljati ovakva pitanja, na koja ćemo dobiti odgovore ili ih barem pokušati saznati…

"Bit će tu 70-ak sudionika u programu, očekuje se 300 posjetitelja, mnogo medija i neće biti popularnog Internet streaminga – zaželjeli smo se staromodnih susreta ljudi, uživo. Dobro, bit će snimaka i tekstova ali nije to to. Možemo li se domoći investicija? Možemo li rasti kao regija? Možemo li se bolje povezati? Sve nacionalne udruge bit će prisutne i one predstavljaju skoro sve Internet trgovce, a koliko ih je? Tko će biti Amazon u regiji i hoće li se širiti na svijet?", najavio je Adria Summit jedan od organizatora, Zoran Torbica.

Dva dana konferencije i to u najljepšoj dvorani s pogledom na more, Piran i Alpe te treći dan za umrežavanje, kroz turnire golfa, tenisa, vožnju bicikla i nezaobilaznu istarsku gastronomiju i vina. I na kraju: Možemo li bez Internet streaminga?