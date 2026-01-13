Unlock Rab 2026 – peti jubilarni tehnološko-poslovni događaj na otoku sreće

Konferencija koja iz godine u godinu raste vraća se na Rab s najvećim izdanjem dosad i okuplja IT i poslovnu elitu Hrvatske i Europe

debug.hr utorak, 13. siječnja 2026. u 12:00

Pet godina nakon prvog izdanja, Unlock Rab konferencija priprema se za jubilarno peto izdanje, koje će se održati od 27. do 29. svibnja 2026. na prekrasnom otoku Rabu. Iz godine u godinu, konferencija bilježi rast broja sudionika, kao i kvalitetu programa, okupljajući stručnjake iz IT industrije, vodeće hrvatske i europske tvrtke te akademsku zajednicu. Dosadašnji predavači uključivali su vrhunske profesionalce, CEO-e i dekane fakulteta, a sudionici imaju priliku učiti od onih koji oblikuju industriju i budućnost tehnologije.

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha u Rijeci, Unlock se ponovno vraća na Rab, a organizatori planiraju najveće i najbogatije izdanje dosad. Sudionici mogu očekivati četiri tracka predavanja, uključujući Development, Digitalni marketing, Industry, te još jedno iznenađenje koje ćemo otkriti u idućem newsletteru! Program uključuje keynote predavanja, fireside chatove i panele, ali i dovoljno prostora za networking i razmjenu ideja među stručnjacima i liderima industrije.

Konferenciju već tradicionalno prati savršeno vrijeme, a termini u svibnju omogućuju sudionicima da produže vikend na Rabu, uživaju u moru i istovremeno iskoriste priliku za team building i edukaciju svojih timova. Ovo je savršena prilika za kombinaciju profesionalnog usavršavanja i opuštanja u idiličnom mediteranskom okruženju.

Očekuje se da će ovo izdanje konferencije biti najveće do sada, s brojem sudionika koji premašuje sva prijašnja izdanja. Unlock Rab 2026 nastavlja tradiciju spajanja znanja, inovacija i zabave na jednom od najljepših hrvatskih otoka – događaj koji se ne propušta, kako za IT stručnjake, tako i za sve koji žele inspiraciju i nova poznanstva u industriji.



