Unlock Rab 2026 – peti jubilarni tehnološko-poslovni događaj na otoku sreće

Konferencija koja iz godine u godinu raste vraća se na Rab s najvećim izdanjem dosad i okuplja IT i poslovnu elitu Hrvatske i Europe

Pet godina nakon prvog izdanja, Unlock Rab konferencija priprema se za jubilarno peto izdanje, koje će se održati od 27. do 29. svibnja 2026. na prekrasnom otoku Rabu. Iz godine u godinu, konferencija bilježi rast broja sudionika, kao i kvalitetu programa, okupljajući stručnjake iz IT industrije, vodeće hrvatske i europske tvrtke te akademsku zajednicu. Dosadašnji predavači uključivali su vrhunske profesionalce, CEO-e i dekane fakulteta, a sudionici imaju priliku učiti od onih koji oblikuju industriju i budućnost tehnologije.

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha u Rijeci, Unlock se ponovno vraća na Rab, a organizatori planiraju najveće i najbogatije izdanje dosad. Sudionici mogu očekivati četiri tracka predavanja, uključujući Development, Digitalni marketing, Industry, te još jedno iznenađenje koje ćemo otkriti u idućem newsletteru! Program uključuje keynote predavanja, fireside chatove i panele, ali i dovoljno prostora za networking i razmjenu ideja među stručnjacima i liderima industrije.

Konferenciju već tradicionalno prati savršeno vrijeme, a termini u svibnju omogućuju sudionicima da produže vikend na Rabu, uživaju u moru i istovremeno iskoriste priliku za team building i edukaciju svojih timova. Ovo je savršena prilika za kombinaciju profesionalnog usavršavanja i opuštanja u idiličnom mediteranskom okruženju.

Očekuje se da će ovo izdanje konferencije biti najveće do sada, s brojem sudionika koji premašuje sva prijašnja izdanja. Unlock Rab 2026 nastavlja tradiciju spajanja znanja, inovacija i zabave na jednom od najljepših hrvatskih otoka – događaj koji se ne propušta, kako za IT stručnjake, tako i za sve koji žele inspiraciju i nova poznanstva u industriji.