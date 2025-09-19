Vrhunski govornici i predavanja koja već privlače pozornost na Unlock Rijeka 2025

Unlock Rijeka 2025 donosi dva dana programa u kojima se prepliću tehničke inovacije, marketinške strategije i regulatorni izazovi, a danas izdvajamo najzanimljivije točke

Od 16. do 18. listopada 2025. Rijeka će postati novo središte IT industrije. Na dvjema lokacijama u centru grada, u hotelu Bonavia i na Veleučilištu PAR, održat će se konferencija Unlock Rijeka 2025 koja okuplja više od stotinu predavača iz Hrvatske, regije i šire Europe. Program je podijeljen u tri smjera – Development, Digital Marketing i Industry – a već se sada izdvajaju predavanja i govornici koji privlače najveću pozornost stručne javnosti.

Nakon otvorenja na terasi hotela Bonavia u četvrtak, 16. listopada, prvi dan predavanja (petak, 17. listopada) obilježit će teme umjetne inteligencije i novih poslovnih perspektiva. Posebno se iščekuje predavanje Nenada Alajbegovića, pod naslovom AI chatbot – "vRAG je u detaljima", u kojem će otvoriti tehničke izazove izgradnje sustava temeljenih na RAG arhitekturi, od chunkinga do rerankinga. S druge strane digitalnog marketinga, Bruno Glavan donosi predavanje "Ne drži sve u jednom kanalu: Kada Google Ads stane", koje će ponuditi odgovore na pitanje što raditi kada se oslonac na jedan oglašivački kanal pokaže rizičnim.

Bit će zanimljivih tema u znaku digitalne atribucije, sigurnosti i održivosti karijere u IT-u, pa će tako Maria Grbac govoriti o mogućnostima europskog sufinanciranja za IT sektor, dok će u nešto opuštenijem tonu, ali s podjednako aktualnom temom, Barbara Udovičić i Ana Dražul kroz fireside chat istraživati kako umjetna inteligencija preobražava kreativne procese u glazbi i umjetnosti.

Robert Petković, jedan od najistaknutijih stručnjaka za digitalnu analitiku, u predavanju „Komu, čemu dati budžet? Digitalna atribucija u 2025.“ raspravit će o tome kako u eri GA4 i novih modela mjerenja ispravno raspodijeliti marketinški budžet. Dan će zaokružiti panel "Most između znanosti i poslovanja: ICT inovacije kroz suradnju", pod moderiranjem Zvonka Čapka, koji će otvoriti raspravu o tome kako akademska zajednica i industrija mogu snažnije surađivati.

Robert Petković

Drugi dan predavanja, u subotu 18. listopada, donosi jedno od najintrigantnijih predavanja cijele konferencije. Roberto Milev, glavni arhitekt u Navanu, predstavit će koncept "Vaš sljedeći suosnivač je AI: Izgradnja automatiziranog startupa". U vremenu kada se umjetna inteligencija sve više integrira u poslovne modele, Milev će pokazati kako je moguće razviti startup koji funkcionira gotovo autonomno.

Na Veleučilištu PAR pozornost će privući keynote predavanje Andrije Čolaka „Generacijska prilika: Kako investirati u preuzimanje malih i srednjih poduzeća“, u kojem će osnivač globalno poznatog Surf’n’Friesa govoriti o poslovnim preuzimanjima kao novoj klasi ulaganja.

U hotelu Bonavia održat će se panel „Tko diktira trendove?“, na kojem će Dario Marčac, jedan od najutjecajnijih TikTok kreatora u regiji i osnivač CREW zajednice, s Dijanu Domonkoš, Klarom Hodak, Filipom Janešem i Vjeranom Beloševićem raspravljati o tome tko zapravo oblikuje viralnost na digitalnim platformama – kreatori, brendovi ili publika.

Dario Marčac i Dijana Domonkoš

Subotu će dodatno obilježiti fireside chat „Founder u doba AI-a“, u kojem će Tomislav Car, osnivač i CEO Productivea, te Bojan Mušćet razgovarati o tome kako balansirati vođenje firme i razumijevanje tehnologije koja mijenja pravila igre.

Nina Erceg će pak u predavanju „Pametni auti, glupi propusti“ upozoriti na trivijalne, ali opasne sigurnosne rupe u softverskim sustavima, dok će Filip Šišić otvoriti temu koja se tiče svih koji rade u brzoj i zahtjevnoj industriji: „Napredovanje umjesto burnouta u zanimljivom periodu IT-a“.

Posebnu težinu imat će i izlaganje odvjetnika Stefana Martinića, koji će na temu „IT društva u vrtlogu EU propisa“ ponuditi pet konkretnih savjeta kako inovirati u skladu s novim europskim regulativama poput AI uredbe, GDPR-a i NIS2.

Unlock Rijeka 2025 donosi dva dana programa u kojima se prepliću tehničke inovacije, marketinške strategije i regulatorni izazovi. U središtu su govornici i predavanja koja otvaraju ključna pitanja za budućnost tehnologije – od umjetne inteligencije i regulative, preko digitalnih trendova, do poduzetništva i novih investicijskih modela.

S domaćim i regionalnim liderima poput Daria Marčaca, Tomislava Cara, Nikše Tomulića i Andrije Čolaka uz ostale vrhunske predavače i panele koji otvaraju ključna pitanja za budućnost IT industrije, konferencija obećava biti nezaobilazno okupljanje za sve koji žele biti korak ispred u digitalnom dobu.