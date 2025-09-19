Vrhunski govornici i predavanja koja već privlače pozornost na Unlock Rijeka 2025

Unlock Rijeka 2025 donosi dva dana programa u kojima se prepliću tehničke inovacije, marketinške strategije i regulatorni izazovi, a danas izdvajamo najzanimljivije točke

debug.hr petak, 19. rujna 2025. u 11:00

Od 16. do 18. listopada 2025. Rijeka će postati novo središte IT industrije. Na dvjema lokacijama u centru grada, u hotelu Bonavia i na Veleučilištu PAR, održat će se konferencija Unlock Rijeka 2025 koja okuplja više od stotinu predavača iz Hrvatske, regije i šire Europe. Program je podijeljen u tri smjera – Development, Digital Marketing i Industry – a već se sada izdvajaju predavanja i govornici koji privlače najveću pozornost stručne javnosti.

Nakon otvorenja na terasi hotela Bonavia u četvrtak, 16. listopada, prvi dan predavanja (petak, 17. listopada) obilježit će teme umjetne inteligencije i novih poslovnih perspektiva. Posebno se iščekuje predavanje Nenada Alajbegovića, pod naslovom AI chatbot – "vRAG je u detaljima", u kojem će otvoriti tehničke izazove izgradnje sustava temeljenih na RAG arhitekturi, od chunkinga do rerankinga. S druge strane digitalnog marketinga, Bruno Glavan donosi predavanje "Ne drži sve u jednom kanalu: Kada Google Ads stane", koje će ponuditi odgovore na pitanje što raditi kada se oslonac na jedan oglašivački kanal pokaže rizičnim.

Bit će zanimljivih tema u znaku digitalne atribucije, sigurnosti i održivosti karijere u IT-u, pa će tako Maria Grbac govoriti o mogućnostima europskog sufinanciranja za IT sektor, dok će u nešto opuštenijem tonu, ali s podjednako aktualnom temom, Barbara Udovičić i Ana Dražul kroz fireside chat istraživati kako umjetna inteligencija preobražava kreativne procese u glazbi i umjetnosti.

Robert Petković, jedan od najistaknutijih stručnjaka za digitalnu analitiku, u predavanju „Komu, čemu dati budžet? Digitalna atribucija u 2025.“ raspravit će o tome kako u eri GA4 i novih modela mjerenja ispravno raspodijeliti marketinški budžet. Dan će zaokružiti panel "Most između znanosti i poslovanja: ICT inovacije kroz suradnju", pod moderiranjem Zvonka Čapka, koji će otvoriti raspravu o tome kako akademska zajednica i industrija mogu snažnije surađivati.

Robert Petković
Robert Petković

Drugi dan predavanja, u subotu 18. listopada, donosi jedno od najintrigantnijih predavanja cijele konferencije. Roberto Milev, glavni arhitekt u Navanu, predstavit će koncept "Vaš sljedeći suosnivač je AI: Izgradnja automatiziranog startupa". U vremenu kada se umjetna inteligencija sve više integrira u poslovne modele, Milev će pokazati kako je moguće razviti startup koji funkcionira gotovo autonomno.

Na Veleučilištu PAR pozornost će privući keynote predavanje Andrije Čolaka „Generacijska prilika: Kako investirati u preuzimanje malih i srednjih poduzeća“, u kojem će osnivač globalno poznatog Surf’n’Friesa govoriti o poslovnim preuzimanjima kao novoj klasi ulaganja.

U hotelu Bonavia održat će se panel „Tko diktira trendove?“, na kojem će Dario Marčac, jedan od najutjecajnijih TikTok kreatora u regiji i osnivač CREW zajednice, s Dijanu Domonkoš, Klarom Hodak, Filipom Janešem i Vjeranom Beloševićem raspravljati o tome tko zapravo oblikuje viralnost na digitalnim platformama – kreatori, brendovi ili publika.

Dario Marčac i Dijana Domonkoš
Dario Marčac i Dijana Domonkoš

Subotu će dodatno obilježiti fireside chat „Founder u doba AI-a“, u kojem će Tomislav Car, osnivač i CEO Productivea, te Bojan Mušćet razgovarati o tome kako balansirati vođenje firme i razumijevanje tehnologije koja mijenja pravila igre.

Nina Erceg će pak u predavanju „Pametni auti, glupi propusti“ upozoriti na trivijalne, ali opasne sigurnosne rupe u softverskim sustavima, dok će Filip Šišić otvoriti temu koja se tiče svih koji rade u brzoj i zahtjevnoj industriji: „Napredovanje umjesto burnouta u zanimljivom periodu IT-a“.

Posebnu težinu imat će i izlaganje odvjetnika Stefana Martinića, koji će na temu „IT društva u vrtlogu EU propisa“ ponuditi pet konkretnih savjeta kako inovirati u skladu s novim europskim regulativama poput AI uredbe, GDPR-a i NIS2.

Unlock Rijeka 2025 donosi dva dana programa u kojima se prepliću tehničke inovacije, marketinške strategije i regulatorni izazovi. U središtu su govornici i predavanja koja otvaraju ključna pitanja za budućnost tehnologije – od umjetne inteligencije i regulative, preko digitalnih trendova, do poduzetništva i novih investicijskih modela.

S domaćim i regionalnim liderima poput Daria Marčaca, Tomislava Cara, Nikše Tomulića i Andrije Čolaka uz ostale vrhunske predavače i panele koji otvaraju ključna pitanja za budućnost IT industrije, konferencija obećava biti nezaobilazno okupljanje za sve koji žele biti korak ispred u digitalnom dobu.



HI-FI SETUP TJEDNA: Arcam & Wharfedale

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.100 EUR Kupi

Klasika Hi-Fija u modernom ruhu.

Akcija

WHARFEDALE LINTON Heritage

3-sistemski bas reflex zvucnici sa 8" Kevlar bas driverom, 5" midrange driverom i 1" visokotonskim driverom, preporucena snaga pojcala 25-200W, nominalna impedancija 6 ohma, frekvencijski odziv 40Hz ~ 20kHz.

1.199 € 1.249 € Akcija

Streamer visoke rezolucije.

Akcija

ARCAM Radia ST5

Kompaktan streamer i network media player s podrškom za hi-res formate (FLAC, MQA, DSD128, ALAC, AIFF) i uzorkovanja do 192 kHz. Nudi gapless reprodukciju, digitalne i analogne izlaze, precizan frekvencijski odziv te dolazi s daljinskim upravljačem i svim potrebnim priborom.

849 € 949 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi