Od "poduzetnika godine" zaplijenjeno rekordnih 15 milijardi dolara u bitcoinima

Američke i britanske vlasti otkrile su međunarodnu kriminalnu organizaciju Prince Group i njenog vođu, optužili ih za masovne prevare i pranje novca putem kriptovaluta te zaplijenile ogroman iznos bitcoina

Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo dovršile su 14. listopada dosad najveću koordiniranu akciju usmjerenu protiv mreža za prijevare uz pomoć kriptovalutama koje djeluju u jugoistočnoj Aziji. U zajedničkoj operaciji istražitelji UK-a i SAD-a uveli su sankcije protiv transnacionalne kriminalne organizacije Prince Group.

Na meti se našla i široka mreža povezanih tvrtki i više od stotinu pojedinaca, uključujući osnivača cijele mreže, identificiranoga kao Chen Zhi, zbog umiješanosti u prevarantske sheme s kriptovalutama i pranje novca. Prema stranicama Prince Holding Groupa, činilo bi se da se radi o sasvim legalnoj kompaniji i uspješnoj poduzetničkoj priči, no optužnica otkriva da je posrijedi nešto sasvim drugo.

Rekordan "ulov"

Kao dio šire akcije, američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je optužnicu protiv nagrađivanog kambodžanskog poduzetnika i filantropa Chen Zhija te podnijelo povijesni zahtjev za zapljenom imovine u vrijednosti od 15 milijardi dolara. Riječ je o približno 127.000 bitcoina povezanih s prevarantskim shemama, što predstavlja najveću pojedinačnu zapljenu u povijesti SAD-a.

Istraga je otkrila kako je organizacija Prince Group koristila kompleksnu mrežu tvrtki i suradnika za koordinaciju pranja novca, investicijskih prevara, prisilnog rada i ostalih teških kaznenih djela diljem jugoistočne Azije. Jedna od ključnih tvrtki u njihovom lancu, koja inače upravlja luksuznim hotelima i kasinima u Kambodži, povezana je s iznudama, organiziranim prijevarama velikih razmjera pa čak i ubojstvima. Kad je riječ o kriptovalutama, otkriveno je da ova organizacija stoji iza brojnih "pig butchering" operacija diljem svijeta, čime je od žrtava ukradeno više milijardi dolara.

Chen Zhi iz Prince Groupa lani je proglašen i "poduzetnikom godine" te je nagrađen i kao vodeći "vizionar i filantrop" u Kambodži Prince Holding Group

No, niti to nije sve – istražitelji su otkrili da je usko vodstvo kriminalne mreže koristilo svoj politički utjecaj u više zemalja i podmićivalo dužnosnike kako bi zaštitili svoje "poslovanje" od tamošnjih državnih službi i policijskih istražitelja.

Sofisticirano pranje novca

Prema navodima Ministarstva pravosuđa SAD-a, Chen Zhi i njegovi najbliži suradnici koristili su sofisticirane tehnike pranja novca kako bi prikrili trag nezakonito stečenih sredstava. Različitim metodama prikrivanja traga novca velike su količine kriptovaluta prosljeđivane na stotine virtualnih adresa.

Protiv svih otkrivenih kompanija, koje su sudjelovale u velikoj međunarodnoj operaciji, SAD i UK uveli su sankcije, čime im je trajno prekinut pristup američkom i britanskom financijskom sustavu. Ova koordinirana akcija, poručuju, predstavlja značajan korak u borbi protiv zlouporabe kriptovaluta i pokazuje rastuću sposobnost međunarodnih agencija za praćenje i oduzimanje nezakonito stečene digitalne imovine. Ipak, optuženi Chen Zhi i njegovi suradnici nedostupni su američkim i britanskim vlastima, pa je za njima raspisana tjeralica, a prijeti im do 40 godina zatvora.