Tužitelji traže 40-50 godina zatvora za Sam Bankman-Frieda

Sam Bankman-Fried, posrnuli osnivač FTX-a, tvrdi da je nevin, ali savezni tužitelji su od suca ipak zatražili da osudi Sama Bankman-Frieda na 40 do 50 godina zatvora i naložili mu da plati više od 11 milijardi dolara. Vijest o drakonskoj kazni je odjeknula šokantno jer se očekivala puno manja kazna. Njegovi su branitelji govorili o pet godine. Proglašen je krivim, nakon kratkog suđenja, u studenom prošle godine. Očito da se poroti i tužiteljima nije svidjelo mnogo toga. Gledaju ga kao trideset dvogodišnjeg diplomca s MIT-a, koji je imao privilegirano odrastanje a pretvorio se u običnog kradljivca na kripto burzi. “Njegov život posljednjih godina bio je život neusporedive pohlepe i oholosti, ambicije i racionalizacije, i udvaranje riziku i opetovano kockanje tuđim novcem”, rekli su tužitelji u svom podnesku sucu, 78-godinjem Lewisu Kaplanu, koji vodi slučaj.

Bankman-Fried je sin dvojice profesora na sveučilištuStanford. Nakon diplome, radio je na Wall Streetu prije nego što se prihvatio kripto valuta pa je, u jednom času, prema magazinu Forbes, baratao sa 26 milijardi dolara. Novci su isparili u studenom 2022., kada je njegova mjenjačnica FTX proglasila bankrot nakon vala povlačenja klijenata. U pismu sudu, roditelji Bankman-Frieda rekli su da je njihov sin preuzeo odgovornost za pogreške koje su dovele do kolapsa FTX-a, te da je naporno radio prije uhićenja kako bi pomogao vratiti novac kupaca. Tužitelji su pak napisali da "Čak i sada Bankman-Fried odbija priznati da je ono što je učinio bilo pogrešno“.

Sto godina bilo bi primjerenije?

Još od afere Bernie Madoff, “čudovišta s Wall Streeta“, kako se ga nazivali, nije bilo toliko pronevjerenih novaca u igri. Financijer je smislio jednu od najvećih prijevara u kojoj su tisuće američkih investitora izgubili svoje uloge. Riječ je bila oko 65 milijardi dolara i za to je osuđen na 150 godina zatvora. Umro je u zatvoru nakon 11 godina odslužene kazne. Zašto je važno spomenuti Madoffa? Zato jer prilikom određivanja kazne za Bankman-Frieda, predsjedavajući sudac, Lewis Kaplan, morat će uzeti u obzir milijarde dolara koje su izgubili kupci i zajmodavci.

Savezne smjernice za odmjeravanje kazni stavljaju značajan naglasak na iznos financijskog gubitka, što dovodi do predloženih desetljeća dugih kazni za neka kaznena djela bijelih ovratnika. U slučaju SBF, radi se, prema procjeni suda, o deset milijardi dolara. Kazne u američkom sudstvu izračunavaju sudski službenici koji prije izricanja kazne podnose izvješće sudu. Kako je propisano Saveznim pravilima o kaznenom postupku, postoje smjernica, temeljene na sličnim slučajevima, kojih se drže i te uzimaju u obzir sve relevantne čimbenike za odgovarajuću vrstu kazne. Za Sama su izračunali da da bi kazna, prema propisima, mogla biti i 100 godina. Bankman-Friedovi odvjetnici rekli su da je izračun, temeljen na gubitku od 10 milijardi dolara, pogrešan.

Političari vraćaju donacije

Osim financijskog skandala, njegov slučaj zadire i u politiku. Sam je davao donacije američkim političarima kako bi pokušao utjecati na propise o kripto valutama. To ga je uvuklo u problem kršenja zakona o političkom financiranju no tužitelji su odustali od kaznenog progona. Očito, biti na bilo koji način povezan sa Samom je vrući kesten kojeg su se političari odmah htjeli riješiti. Do sada je 251 američkih političkih kandidata i odbora vratilo oko 3,3 milijuna dolara koje su dobili od Bankman-Frieda i nekih zaposlenika FTX-a. Među onima koji su vratili sredstva su kampanja demokratskog predsjednika Joea Bidena i Republikanski nacionalni odbor.

Nakon kolapsa, Sam je u prosincu 2022. godine uhapšen na Bahamima, gdje mu je kompanija imala sjedište, izručen je. Na slobodi nije dugo proveo jer je prekršio uvjete jamčevine i poslan u zatvor. Tijekom suđenja malo mu je išlo u prilog. Tri bivša bliska suradnika, uključujući bivšu djevojku, svjedočila su da ih je Bankman-Fried uputio da opljačkaju sredstva klijenata FTX-a kako bi pokrili gubitke u njegovom hedge fondu Alameda Research. Tužitelji su pak rekli da je Bankman-Fried također koristio sredstva klijenata za kupnju luksuznih nekretnina na Bahamima. Osim toga, pravni problemi Bankman-Frieda nisu gotovi ni nakon izricanja presude, 28. ožujka ove godine jer je zakazano novo suđenje po odvojenim optužbama, uključujući podmićivanje kineskih dužnosnika s 40 milijuna dolara.

Na suđenu je bio drčan. Na pitanje tužiteljice Danielle Sassoon, “Smatrate se pametnom osobom?” odgovorio: “Da, u mnogo slučajeva. Ne baš u svim”. Očito.