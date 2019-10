Cooler Masterov "dimnjak" službeno će pocrniti, SL600M kućište uskoro i u crnoj boji

Cooler Master je sredinom prošle godine predstavio novu seriju računalnih kućišta – MasterCase SL unutar koje se nalaze tiha kućišta. Podsjetimo, oznaka SL skraćenica je za englesku riječ Silent.

Posebnost kućišta MasterCase SL600M je u njegovom dizajnu koje glumi svojevrsni dimnjak, odnosno za odvođenje topline iz unutrašnjosti koristi specifičnosti dimnjaka. Naime, s donje strane kućišta postavljena su dva 200-milimetarska ventilatora koja služe za ubacivanje hladnog zraka unutar kućišta dok se istovremeno topli zrak izbacuje van preko otvora na gornjem panelu.

To nije i jedina posebnost po kojoj se izdvaja ovo kućište iz mase drugih. Ima i još. Primjerice, PCI komponente se mogu ugrađivati i okomito, a ne samo vodoravno. Zahvaljujući tome, poboljšava se protok zraka bez kojeg efekt dimnjaka ne bi bio moguć.

Detaljan opis kućišta možete pročitati u našem ranijem tekstu, ovdje. Sada godinu dana kasnije, Cooler Master je odlučio obilježiti i prvu godišnjicu pokretanja serije SL. Najbolji način za to je izdavanje novog kućišta – MasterCase SL600M Black Edition.

Kako mu sam naziv otkriva, radi se o posebnom izdanju već postojećeg kućišta – MasterCase SL600M, no ovog puta u crnoj boji. Za izradu se i dalje koristi kombinacija futurističkih panela od aluminija te kaljeno staklo. Unutar kućišta ima dovoljno mjesta za više 2,5“ SSD-ova, četiri točnije, te za ugradnju do četiri 3,5“ čvrstih diskova.

Ovisno o želji kupca, standardni zračni sustav hlađenja komponenti može biti zamijenjen boljim, vodenim hlađenjem. Kućište prima matične ploče različitih formata (Mini ITX, Micro ATX, ATX), radijatore do 360 milimetara, hladnjake za procesore visoke do 191 milimetara, te napajanja i grafičke kartice dužine do 200, odnosno 318 milimetara. Dimenzije kućišta su 544 x 242 x 574 milimetara.

MasterCase Sl600M Black Edition na europsko tržište stiže 15. studenog 2019. godine, po preporučenoj cijeni od 209 eura. Konačna cijena može biti i nešto veća, ovisno o porezu zemlje u kojoj se kupuje i dostavlja.