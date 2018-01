DeepCoolovo kućište za Barune

DeepCool će tijekom idućeg mjeseca (siječanj 2018.) pustiti u prodaju novo računalo kućište Micro-ATX formata – BARONKASE LIQUID. Kako sam naziv sugerira radi se o kućištu opremljenom sustavom vodenog hlađenja, točnije AIO sustavom Captain 120 EX.

Odmah na prvu vidljivo je kako je kućište dizajnom namijenjeno gamerima i običnim korisnicima koji se vole hvaliti sa svojim hardverom. Naime, BARONKASE LIQUID kućište dolazi s RGB osvjetljenjem i prozirnom stranicom od temperiranog stakla debljine 4 milimetara.

Cijelo kućište, osim staklene stranice izrađeno je od metala što je u konačnici rezultiralo težinom od 10 kilograma. Unutar kućišta ima dovoljno mjesta ta ugradnju jedne matične ploče Mini-ITX, Micro-ATX ili ATX formata.

Također moguće je ugraditi do dva 3,5-inčna uređaja, do tri 2,5-inčna uređaja te do pet PCI komponenti. BARONKASE LIQUID kućište prima grafičke kartice do dužine 340 milimetara i procesorske hladnjake do visine od 168 milimetara. Ovisno o mjestu ugradnje napajanje može biti do dužine 200 milimetara (dolje), odnosno do dužine 160 milimetara (gore).

Kako smo već naveli, uz kućište dolazi Captain 120 EX AIO sustav hlađenja za procesor te jedan 120-milimetarski ventilator koji je smješten sa stražnje strane kućišta i čija je namjena izvlačenje toplog zraka iz kućišta. Dimenzije kućišta su 470 x 423 x 215 milimetara.

Prodaja kreće u nekom trenutku tijekom siječnja 2018. godine po cijenama od 140 USD (crno) i 150 USD (bijelo). Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.