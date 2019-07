MasterCase H100, futurističko Mini-ITX kućište

Cooler Master je u svoju ponudu desktop kućišta dodao novi model iz serije MasterCase. Riječ je o Mini-ITX kućištu naziva H100, koje je predstavljeno krajem svibnja na Computex sajmu. Kao što se može vidjeti iz priloženih fotografija kućište je kompaktnih dimenzija, pomalo futurističkog dizajna i predstavlja umanjenju inačicu kućišta H500P. Kućište je izrađeno kombinacijom čelika i plastike.

Za protok zraka unutar kućišta zadužen je jedan, 200-milimetarski, RGB ventilator. Hladan zrak uvlači se s prednje strane kućišta. Stoga je prednji panel, ali i dio gornje te bočnih stranica prekriven metalnom mrežicom koja ujedno filtrira prašinu (čini unutrašnjost kućišta čistom) i osigurava neometanu ventilaciju.

Cooler Master je prilikom dizajniranja ovog kućišta mislio i na gamere. Za njih je u gornji panel ugradio i ručku koja olakšava prenošenje kućišta s jedne lokacije na drugu. Unutar kućišta ima dovoljno mjesta za ugradnju jene matične ploče, koja može biti Mini-ITX ili Mini-DTX formata.

Umjesto 120, 140 ili 200-milimetarskog ventilatora s prednje strane je moguće ugraditi po jedan 120, 240 ili 200-milimetarski radijator. U slučaju da se za hlađenje procesora koristi vodeni sustav hlađenja unutar kućišta je moguće postaviti napajanje do dužine 160 milimetara, inače do 210 milimetara. Kad je u pitanju ugradnja grafičke kartice, ako se koristi vodeno hlađenje tada je maksimalna dopuštena dužina grafičke kartice 180 milimetara, inače do 210 milimetara. Kod odabira hladnjaka za procesor treba voditi računa da nije viši od 83 milimetara.

MasterCase H100 nema mogućnost ugradnje 5,25“ uređaja, no u današnje vrijeme kada se većina igraćih naslova i aplikacija preuzima online, a operacijski sustavi dolaze na USB stickovima to i ne predstavlja značajniji problem. Kućište ima dva PCI utora za daljnja proširenja, može primiti do četiri 2,5“ uređaja (HDD ili SSD) ili tri 2,5“ SSD/HDD i jedan 3,5“ HDD.

Na gornjem panelu smještene su sve tipke i portovi – 2x USB 3.2, 2x 3,5-milimetarski audio port (mikrofon i slušalice) i 1x RGB kontroler. Naravno tu su i tipke za uključivanje i resetiranje računala. Dimenzije kućišta su 312 x 216 x 301 milimetara. Detaljne specifikacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača. Na europskom tržištu bit će dostupan od 15. srpnja 2019. po preporučenoj cijeni od 64,99 eura.