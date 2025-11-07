Sharkoon Elite Shark CA500 i CM100 kućišta za preglednost i dobar protok zraka

Dva nova modela iz Elite Shark serije nude staklene panele, unaprijed instalirane ARGB ventilatore i podršku za moderne komponente

Stjepan Bilić petak, 7. studenog 2025. u 09:18
Elite Shark CA500 i CA100 📷 Sharkoon
Elite Shark CA500 i CA100 Sharkoon

Sharkoon je proširio svoju ponudu kućišta s dva nova modela iz Elite Shark serije, CA500 i CM100, koji su usmjereni prema korisnicima koji traže preglednu unutrašnjost, dobar protok zraka i kompatibilnost s modernim komponentama.

Iako oba kućišta dijele sličan dizajnerski jezik, razlikuju se po formatu, dimenzijama i namjeni, čime pokrivaju širi spektar korisničkih potreba. Elite Shark CA500 je kućište u ATX formatu koje se ističe prostranom unutrašnjošću i staklenim panelima s prednje i bočne strane. Takav dizajn omogućuje jasan pogled na hardverske komponente, što će posebno cijeniti korisnici koji ulažu u vizualno dojmljive konfiguracije. Kućište dolazi s četiri unaprijed instalirana 120-mm ARGB ventilatora, a dodatni bočni usis zraka poboljšava ukupni protok zraka.

CA500 podržava ugradnju dviju radijatorskih jedinica, što ga čini pogodnim za sustave s vodenim hlađenjem. Kućište nudi prostor za grafičke kartice dužine do 43,7 cm, hladnjake visine do 17,6 cm i napajanja do 26,5 cm, dok se za pohranu može ugraditi do dva 3,5" HDD-a i šest 2,5" SSD-ova.

Elite Shark CM100 je microATX kućište koje zadržava osnovne vizualne i funkcionalne karakteristike CA500 modela, ali u kompaktnijem formatu. Kako je manjeg volumena, CM100 također dolazi s tri ARGB ventilatora i podrškom za dvije radijatorske jedinice, što ga čini prikladnim za korisnike koji žele manji sustav bez značajnih kompromisa u hlađenju.

CM100 je posebno zanimljiv za korisnike koji žele funkcionalno kućište koje ne zauzima previše prostora, ali i dalje omogućuje ugradnju snažnih komponenti. Kućište nudi prostor za grafičke kartice dužine do 40 cm, hladnjake visine do 17,3 cm i napajanja do 18,3 cm, dok se za pohranu može ugraditi do dva 3,5" HDD-a i tri 2,5" SSD-ova. Oba kućišta podržavaju i BTF matične ploče.

Preporučene maloprodajne cijene iznose 149,90 € za CA500 i 129,90 € za CM100. Detaljnije informacije dostupne su na služenim stranicama proizvođača.



