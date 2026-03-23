Sharkoon S100 ARGB: Novi AIO hladnjak od 360 mm za entuzijaste

Radijator od 360 mm i ventilatori do 2.000 RPM omogućuju stabilno hlađenje procesora visokog TDP‑a, što ga čini prikladnim za moderne Intel i AMD procesore

Sharkoon je posljednjih godina postupno širio svoj portfelj PC komponenti, a linija S100 ARGB predstavlja njihov najnoviji ulazak u segment AIO vodenih hladnjaka. Model dolazi u crnoj i bijeloj varijanti, a oba proizvoda dijele identičnu konstrukciju, specifikacije i funkcionalnost. Razlika je isključivo estetska. Radijator, pumpa i ventilatori su obojeni tako da se uklapaju u tamne ili svijetle buildove. Sharkoon sa S100 kombinira jednostavnost instalacije, široku kompatibilnost i vizualno usklađen ARGB dizajn.

Središnji element sustava je pumpa s infinity mirror efektom, smještena u kvadratno kućište. Sharkoon se ovdje drži provjerene formule:

bakrena kontaktna ploča za efikasniji prijenos topline

ARGB osvjetljenje kompatibilno s uobičajenim 5V RGB kontrolerima

vizualno neutralan dizajn koji se uklapa u većinu modernih buildova

Crijeva su presvučena tekstilnim omotačem, što olakšava manipulaciju tijekom montaže i doprinosi urednijem izgledu. Njihova fleksibilnost omogućuje montažu radijatora u različite orijentacije, što je posebno važno kod kućišta s ograničenim prostorom. S100 ARGB koristi radijator standardne debljine, što ga čini kompatibilnim s većinom računalnih kućišta. Opremljen je sa tri 120 mm ARGB PWM ventilatora. Ventilatori rade u rasponu od 500 do 2.000 okr/min, što omogućuje širok raspon profila, od tihog rada do maksimalnog protoka zraka.

Sharkoon posebno ističe: PWM kontrolu, ARGB sinkronizaciju i modularno povezivanje za urednije kabliranje. Potonje će posebno cijeniti korisnici kojima je estetika jednako važna kao i performanse. S100 ARGB podržava sve aktualne socket standarde, uključujući Intel LGA 1700 i 1851 te AMD AM4 i AM5. Ovo ga čini prikladnim za korisnike koji planiraju nadogradnju ili prelazak na nove generacije procesora bez potrebe za zamjenom hladnjaka.

U pakiranju se nalazi DOWSIL™ termalna pasta, što je praktičan dodatak za korisnike koji žele odmah krenuti s montažom, bez dodatnih financijskih troškova vezanih uz kupnju dodatnih materijala.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena je 119,90 €.