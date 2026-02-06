Sharkoon predstavio nove stolce iz OfficePal serije - C50/C50M

C50 i C50M najnoviji su ergonomski stolci unutar OfficePal serije, uz prepoznatljivi dizajn donose i nova poboljšanja, poput novog 5D dizajna naslona za ruke

Sharkoon je obnovio svoju ponudu unutar OfficePal serije s novim gamerskim stolcima. Novi modeli dolaze pod oznakama C50 i C50M. I ovoga puta imamo dvije verzije istoga stolca – običnu C50 koja ima sjedište od pjene, te „M“ verziju čije je sjedište kao i naslon izrađeno od mreže.

Nova brojčana oznaka kod ovog proizvođača znači kako novi modeli imaju i nove mogućnosti. Tako primjerice nasloni za ruke umjesto 4D sada imaju 5D dizajn, odnosno mogućnost podešavanja u pet smjerova. C50/C50M modeli imaju mogućnost podešavanja lumbalnog dijela u 12 različitih položaja čime je dodatno povećana ergonomija stolca u odnosu na prošlogodišnje modele (5 položaja).

Sharkoon OfficePal C50M

Podešavanje stolca se i dalje radi preko dokazanog žičanog upravljačkog mehanizma te preko plinskog klipa klase 4. Zadržana je i funkcija otključavanja nagiba te zaključavanje pod željenim kutom (0° - 30°). Za stabilnost stolca ponovo je zadužen zvjezdasti okvir s pet krakova i pet 60-mm kotača. Ovogodišnji modeli predviđeni su za nešto niže (do 190 cm) i nešto lakše korisnike (do 136 kg).

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena iznosi 299,90 € za oba modela.