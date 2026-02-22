Sharkoon SKILLER SGM25W - lagani miš za gamere

SGM25W – svestrani gamerski miš najnoviji je dodatak Sharkoonovoj seriji SKILLER. Uz mogućnost dvostrukog povezivanja ističe se i mogućnostima prilagodbe, preciznošću te malom težinom

Stjepan Bilić nedjelja, 22. veljače 2026. u 16:12
SKILLER SGM25W 📷 Sharkoon
SKILLER SGM25W Sharkoon

SKILLER SGM25W najnoviji je član ove gamerske serije. S masom od svega 59 grama jedan je od najlakših miševa u Sharkoonovoj ponudi. Osim malom masom, ističe se i dodatnim mogućnostima poput dvostrukog načina rada, preciznošću i mogućnošću dodatne prilagodbe putem posebnog softvera.

SGM25W osim bežičnog podržava i žičani način rada. Opremljen je optičkim senzorom PAW3311. Razlučivost senzora moguće je podešavati u rasponu od 400 do 12.000 DPI pomoću posebne tipke koja je kod ovog modela smještena s donje strane kućišta. Nasuprot nje nalazi se i prekidač kojim se uključuje/isključuje bežični način rada. Uz miš dolazi opleteni USB kabel (180 cm) sa pozlaćenim USB konektorom.

SKILLER SGM25W 📷 Sharkoon
SKILLER SGM25W Sharkoon

Miš ima Litij-ionsku bateriju kapaciteta 400 mAh što je dovoljno za do 40 sati rada s jednim punjenjem. Ima šest, od čega pet programbilnih tipki ispod kojih se nalaze Huano prekidači. Svaki od tih prekidača trebao bi izdržati barem 20 milijuna klikova.

Podržava Sharkoonov softver za igre koji omogućava jednostavno prilagođavanje najvažnijih postavki miša te snimanje i dodjeljivanje makroa. Unutar vlastite memorije (512 kB) može pohraniti do pet različitih profila rada. Kao i većina drugih gamerskih miševa tako i SGM25W ima RGB osvjetljenje. Miš dolazi u dvije boje – standardnoj crnoj te u posebnom Ocean dizajnu.

Dimenzije miša su 121 x 62 x 37 milimetara, a masa 59 grama. Preporučena maloprodajna cijena je 24,99 €.

