Sharkoon SKILLER SGK55W - kompaktan 75% dizajn sa rotacijskim kotačićem za kontrolu glasnoće

SKILLER SGK55W nova je tipkovnica za gamere iz Sharkoona. Odlikuje je 75% dizajn čime se postavlja kao dobar izbor za sve korisnike koji raspolažu s manje prostora na stolu, ali i za one koji vole tihe i izdržljive tipkovnice.

Kućište je izrađeno od plastike, a tipkovnica koristi konstrukciju s brtvama (gasket‑mount), što je rješenje koje ublažava udarce pri tipkanju i smanjuje prijenos vibracija na kućište. U praksi to rezultira mekšim i tišim radom u odnosu na klasične tray‑mount modele u ovom cjenovnom razredu. Na gornjem desnom kutu nalazi se rotacijski kotačić za kontrolu glasnoće, što je praktičan dodatak koji se rijetko viđa u cjenovno pristupačnijim modelima.

Raspored tipki slijedi standardni 75 % layout s funkcijskim redom i kompaktnim blokom navigacijskih tipki. Time se zadržava većina funkcionalnosti pune tipkovnice, ali u znatno manjem kućištu. SGK55W dolazi sa Sharkoonovim linearnim prekidačima i hot‑swap podrškom, što omogućuje korisnicima da prilagode osjećaj tipkanja ili zamijene pojedine prekidače u slučaju kvara. Stabilizatori su tvornički podmazani, što smanjuje zveckanje na većim tipkama poput razmaknice i Entera.

Tipkovnica ima ARGB osvjetljenje i podržava dva načina rada: 2.4 GHz bežičnu vezu i USB‑C kabel. Baterija je integrirana, kapaciteta 4.000 mAh, a trajanje ovisi o korištenju RGB osvjetljenja, koje može značajno skratiti autonomiju. No prema službenim podacima, s jednim punjenjem baterija tipkovnica bi trebala raditi do 200 sati.

Kapice su od PTB plastike, što ih čini otpornijima na habanje i dulji vijek trajanja. Sami prekidači imaju životni vijek od barem 50 milijuna pritisaka. Tipkovnica je kompatibilna s VIA softverom, što omogućuje naprednu prilagodbu funkcija tipki, makroa i slojeva. Ovo je značajka koja će najviše koristiti korisnicima koji žele preciznu kontrolu nad svojim radnim ili gaming okruženjem.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena je 74,90 €. Tijekom travnja u ponudu će stići i model u bijeloj boji.