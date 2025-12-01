Apple će početkom 2026. predstaviti tri nova MacBooka

Uz očekivane nadogradnje MacBook Aira i MacBooka Pro s novim SoC-ovima, Apple navodno sprema potpuno novi i povoljniji 12,9-inčni MacBook s A18 Pro SoC-om

Apple početkom sljedeće godine planira osvježiti gotovo cijelu liniju svojih laptopa, što uključuje novi MacBook Air s M5 SoC-om, nadograđeni MacBook Pro s M5 Pro i M5 Max SoC-ovima te potpuno novi, pristupačni 12,9-inčni MacBook.

Kako prenosi 9to5Mac, novi MacBook Air zadržat će isti dizajn kao aktualni model s M4 SoC-om te ostati dostupan u veličinama od 13 i 15 inča. Očekuje se tek manji redizajn boja i nekoliko sitnih poboljšanja, a prodaja bi mogla krenuti između veljače i ožujka 2026.

Što se tiče MacBooka Pro, novi modeli s M5 Pro i M5 Max SoC-ovima predstavljat će samo snažnije inačice aktualne 14-inčne verzije. Osim novih SoC-ova, imat će i brži SSD te veću propusnost memorije, što je uvijek korisno. Dizajn će, doduše, ostati isti. U tom se pogledu veća promjena očekuje tek krajem 2026. godine.

No, najzanimljivija novost bit će povoljniji MacBook koji bi trebao nositi samo naziv „MacBook“. Glasine navode da će imati 12,9-inčni zaslon, A18 Pro SoC iz iPhonea te cijenu koja u SAD-u ne bi smjela prelaziti 700 dolara. Kako će biti riječ o najjeftinijem MacBooku namijenjenom mlađim korisnicima, tako će i boje biti nešto zabavnije pa se uz klasičnu srebrnu očekuje i plava, ružičasta te žuta.