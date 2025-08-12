Apple uskoro kreće s proizvodnjom povoljnijeg MacBooka sa SoC-om iz iPhonea

Apple bi već sljedećeg mjeseca mogao započeti proizvodnju novog, povoljnijeg MacBooka koji neće biti dio nijedne aktualne linije njihovih laptopa. Kako doznaje tajvanski DigiTimes, komponente su već spremne, a ako sve bude po planu, izlazak na tržište mogao bi se dogoditi već početkom 2026. godine.

Što se tiče specifikacija ovog povoljnijeg MacBooka, navodno će ga pogoniti Apple A18 Pro, isti SoC kojeg koristi i aktualni iPhone 16 Pro. Bit će to tako prvi Appleov laptop koji koristi iPhoneov SoC, ali usprkos tome, trebao bi ostvariti znatno bolje rezultate u single-core testovima od MacBookova s M1 SoC-om, dok bi u multi-core performansama mogao ponuditi slične mogućnosti.

Sve to odrazit će se i na cijenu koja bi u SAD-u trebala biti 699 dolara za početni model, odnosno oko 800 eura u Europi. Nije poznato kolika će biti interna memorija, ali kako je riječ o najslabijem Appleovom laptopu, vjerojatno će započinjati od 256 GB, a za nadogradnju će se, kao i inače, morati skupo platiti.